Confirmado: ¡Así será el regreso de Cúcuta Deportivo al fútbol colombiano!

“Ya es un hecho que volvemos al FPC”, dijo Gabriel Silva Meluk, el presidente de Cúcuta Deportivo. Noticia oficial y muy esperada por la afición.

En principio el cuadro de Norte de Santander competirá en el Torneo BetPlay. Lo hará a partir del segundo semestre de 2022. Tendrán la posibilidad de ir en busca del regreso a la Liga BetPlay en la que estaban al momento de la pérdida de su reconocimiento deportivo (octubre de 2020).

¿Por qué el regreso de Cúcuta Deportivo será en el TorneoBetPlay?

Así lo determinaron los 35 presidentes de los equipos de Dimayor. Todos estuvieron de acuerdo en su retorno, pero haciéndolo competir por el ascenso. Así que llegará al certamen en el que actualmente compiten 15 equipos. Al final de 2022 el Torneo BetPlay dará un par de ascensos.

Para ir por uno de ellos, Cúcuta Deportivo mantendrá el equipo que ya cuenta con más de 20 futbolistas profesionales y Aquivaldo Mosquera como DT. “Estoy muy contento y él (José Augusto Cadena) también. Me ha dado toda la responsabilidad para dirigir el club, no se ha metido conmigo para nada. Me manifestó: usted desarrolla, hace y me reporta, como cualquier miembro de asamblea, que maneje las cosas de la mejor manera y como lo crea conveniente. No me ha exigido ni personas, ni lugares, ni formas”, dijo el nuevo presidente del equipo, Gabriel Silva Meluk.

Gabriel Silva Meluk y el regreso de Cúcuta Deportivo (Win Sports)

"El fútbol colombiano vuelve a tener al Cúcuta, una gran plaza, un gran equipo, una gran ciudad, estamos muy contentos" Eduardo Silva Meluk, presidente de Cúcuta Deportivo.#ConexiónWIN pic.twitter.com/wscEyO2tix — Conexión Win (@ConexionWIN) April 20, 2022