Matías Pisano: "América de Cali no está haciendo nada posible para que me quede"





Por Guillermo Puerto

Es la sensación que tiene el futbolista argentino que fue Campeón con América de Cali. A Matías Pisano ya le informaron que su contrato no será renovado. Él ya se siente afuera del club y también que del equipo no se hace nada posible para que siga, sobre todo por las entradas económicas que él dice que el equipo está teniendo.

Si de él dependiera, se quedaría. Así lo dijo en entrevista con el periodista Carlos Arturo Arango, quien dice que se mantiene en Colombia cumpliendo su contrato y recibiendo auxilios económicos del club hace 4 meses, pero que no son la totalidad del salario por el que él firmó con América de Cali.

“Ya me llegó una carta que dice que no van a utilizar la opción de compra y ahí no puedo hacer nada. No elegí irme a otro lado. Quiero quedarme, pero no depende de mí sino del club y de muchos otros factores”, explicó Matías Pisano, quien llegó a América de Cali proveniente de Aldosivi en su país.

Desde su arribo se hizo importante. Fue pieza clave en la consecución de la Estrella 14 y lo estaba siendo en el semestre en curso, con un gol clave en Chile por Copa Libertadores, por ejemplo. Después de ese gol llegó la pausa en el fútbol y con ella los problemas económicos que desatan en este tipo de decisiones. “No es el tema de bajar o no bajar. Es ceder, pero del otro lado te das cuenta que no ceden y no te dan las ganas de decir que bueno qué estén peleando por mí. En ningún momento me dijeron que iban a hacer todo por comprarme y entiendo la postura del club”.

Por eso la conclusión de Matías Pisano es: “Me gustaría seguir acá, sinceramente. Estoy cómodo, pero hay cosas extras y el club no está haciendo nada posible para que me quede (…). No es el tema del salario. El hincha no sabe, pero todos los clubes ya recibieron dinero de la TV, de los patrocinadores, eso está y con eso pagan los sueldos de todos los contratos. Además cobró un contrato importante por la Copa Libertadores. Lo que haga con el dinero el club, es tema de ellos. Tenían opción de compra en diciembre y no la utilizaron. Ahora me dicen que no pueden pagar el sueldo. Lo entiendo porque me pongo en el lugar de ellos. Yo les hice una propuesta y no la aceptaron”, concluyó.