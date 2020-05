La respuesta del DT de Deportivo Cali a quienes piensan que el fútbol debe volver solo por un factor económico





Didier Deschamps, el entrenador francés Campeón del Mundo en Rusia 2018, es uno de ellos. Él criticó que se vuelva a jugar en España y Alemania. Y cuando le consultaron al DT de Deportivo Cali por el tema, explicó su postura de por qué sí se debe volver a jugar.

Alfredo Arias habló en Antena 2 y basó su postura en una realidad: “Vivimos en un mundo económico y el fútbol no está ajeno a eso”, dice el uruguayo. Tras poco más de 2 meses de inactividad en el fútbol colombiano, el DT de Deportivo Cali defiende la postura de la necesidad del regreso a la competencia.

Está en contra de lo que dijo Didier Deschamps en entrevista con el diario Le Parisien. “La vuelta de las ligas nacionales responde evidentemente, en primer lugar, a una problemática económica. España e Inglaterra, dos grandes países de fútbol, están planificando la reanudación de la Liga y de la Premier League, pero han decidido no retomar los campeonatos femeninos, que generan menos ingresos. ¡Eso lo dice todo!”, dijo.

Alfredo Arias lo entiende y más allá de responderle directamente a él, le responde a todos los que tienen una postura similar y acude al ejemplo de los alemanes que ya cumplen un par de semanas de competencia: “Ellos notan que esto es una fábrica que no echa humo, pero que da mucho trabajo directa e indirectamente, además de la entretención. El fútbol es el circo de esta época y le sirve a las personas que deben estar en casa. Tiene que volver a andar, es el que menos riesgo corre”.

Y concluye: “Es muy fácil contestar como Didier Deschamps cuando ya hicimos nuestra carrera y nuestro dinero, y ya no necesitamos más. Pero, ¿el fútbol no era económico cuando él cobraba? ¿Él jugó gratis y lo hacía solo por jugar un juego? (…). Lo que pasa es que todo económico. A veces queremos adornar las cosas y hacerlo más lindo hablando de la gloria. Claro que nos gusta ganar, pero todo es económico. De eso depende nuestra comida y la de nuestros hijos. Hoy todo te pide que todo sea económico. Eso no lo va a cambiar Deschamps ni yo quedándonos quietos y diciendo que no vamos a jugar al fútbol”, finalizó el DT de Deportivo Cali.