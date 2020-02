La razón por la que Daniela Henao no sigue en América de Cali

Hace 36 mins Por Guillermo Puerto Por









Otra noticia fuerte para el equipo femenino de América de Cali. Tras la salida de Linda Caicedo, también se confirmó que el campeón de la Liga Femenina dejará de contar con Daniela Henao, una de las delanteras que hizo parte del título y el tercer puesto en la Copa Libertadores 2019.

“Hoy cierro uno de los ciclos más felices de mi vida, llenos de aprendizajes, sacrificios y mucha dedicación. América, Marcela Gómez, cuerpo técnico y jugadoras, gracias por momentos únicos que llevaré siempre marcados en mi corazón, gracias por enseñarme que con esfuerzo se consiguen los objetivos y logramos sueños. Salir campeón ha sido una de las experiencias más importantes y significativas de mi carrera deportiva, los llevo siempre conmigo. A los hinchas les doy gracias por alentarnos sin cansancio, por demostrarnos que América está en todas partes y por su cariño y apoyo incondicional conmigo”, escribió la futbolista en su cuenta oficial de Instagram.

¿Por qué se va? La noticia sorprendió. La misma Daniela Henao, evitando que se rumoree con el tema, dio una explicación en el extenso mensaje que compartió en redes sociales. Junto a una foto suya entrenando con el equipo Campeón de Colombia, escribió los motivos de su alejamiento:

“El motivo de mi salida ha sido por temas familiares que requieren mi completa atención, en estos momentos digo adiós pero no para siempre, dejaré las puertas abiertas en este gran club que tantas alegrías me dio. Mi camino en el fútbol no termina aquí, Dios y la vida pondrán en mi carrera oportunidades para desarrollarme de la mejor manera cuando sea el momento para ello. GRACIAS, GRACIAS y GRACIAS”, dijo.

La despedida de Daniela Henao de América de Cali

Leer también sobre América de Cali…

▶ ¿Rebaja de pena al asesino del hincha de América de Cali?

▶ Las palabras de su familia y la caravana al entierro del hincha de América asesinado

▶ “Conocen al América de Cali, pero… ¿el América de México?”

▶ ¿Por qué Cristian Arrieta no está jugando completos los partidos de América de Cali?

▶ Faustino Asprilla y su indignación porque se jugó el clásico tras muerte de hincha de América

▶ Duván Vergara tras el clásico: “Hay muchas cosas en contra de nosotros”

▶ Fiscalía dio detalles del homicida del hincha de América de Cali

▶ Presidente de Dimayor: “muerte de hincha de América no tiene nada que ver con el fútbol”

▶ Alexandre Guimaraes sobre el clásico: “Es el mejor juego que hemos hecho hasta ahora”

▶ Respuesta de Tulio Gómez al famoso #LoPagaráSuMadre