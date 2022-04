El pasado 15 de abril, Llaneros, club que dirige Jersson, derrotó 1-3 a Atlético FC en la fecha 13 del Torneo Betplay, elenco que comanda su gran amigo Giovanni Hernández. Sin embargo, este terminó en polémica.

Y es que ese día, en la rueda posterior al compromiso, Hernández dijo unas palabras que no cayeron bien en el ex América de Cali, quien en las últimas horas le respondió a través de una entrevista que le hizo ESPN.

“No me gustan los equipos que se abren de piernas. Estoy mirando qué es lo que sucedió, este no es el equipo, algo pasó, algo sucedió, no sé si de afuera o de adentro. Ustedes saben de que estoy hablando”, dijo Giovanni Hernández, el 15 de abril.

“Quiero aclarar que Giovanni es un amigo mío, un hermano, nos conocemos desde los 14 años. Creo que las declaraciones las hizo de una manera que estaba caliente, eso es lo peor que podemos hacer cuando perdemos un partido. Me da mucho que pensar que él crea que hubo otras cosas y que nos ensucie la labor durante este corto tiempo. Acá nos han avalado los resultados”, respondió Jersson.

Y agregó que “no es bueno que cuando perdamos nos vayamos a refugiar en el tema dizque las apuestas ahora. Si el rival jugó bien no echemos culpas. Él conoce sus jugadores, sabe de ellos; y nosotros nos dedicamos a hacer nuestra labor”.