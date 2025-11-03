La Copa BetPlay 2025 entra en su recta final con un duelo apasionante entre dos equipos antioqueños que llegan con caminos distintos pero el mismo objetivo: alcanzar la gran final. Este lunes 3 de noviembre, desde las 4:00 p.m. (hora de Colombia), Envigado FC recibirá al Independiente Medellín (DIM) en el estadio Polideportivo Sur, en el partido de ida de la semifinal del torneo.

El equipo naranja, una de las sorpresas del certamen, quiere aprovechar su localía para dar el primer golpe ante un DIM que llega con más experiencia, pero también con la presión de ser el favorito. El encuentro promete intensidad, fútbol ofensivo y un gran ambiente en las tribunas, con una hinchada local que sueña con ver a su equipo disputar una final de copa nacional.

Dónde ver Envigado vs DIM en TV y online

El partido entre Envigado e Independiente Medellín contará con transmisión exclusiva en televisión por el canal Win+ Fútbol, disponible en los principales cableoperadores del país.

Quienes prefieran seguir el encuentro desde dispositivos móviles, tabletas o computadores podrán hacerlo en vivo y online a través de Win Play, la plataforma oficial de streaming del canal, que ofrecerá la señal completa del duelo.

La Copa BetPlay 2025 continúa consolidándose como uno de los torneos más atractivos del calendario nacional, y este cruce entre equipos antioqueños promete ser una de las llaves más disputadas de la temporada.

Detalles de la semifinal de Copa BetPlay

Partido: Envigado FC vs Independiente Medellín

Competencia: Copa BetPlay 2025 – Semifinal (ida)

Fecha: Lunes 3 de noviembre de 2025

Hora: 4:00 p.m. (hora en Colombia)

Estadio: Polideportivo Sur (Envigado)

Transmisión: Win+ Fútbol (TV) / Win Play (online)

Árbitro: Jhon Ospina (Quindío)

Asistentes: David Fuentes (Cesar) y William Crawford (Córdoba)

VAR: Ricardo García (Santander)

Cómo llegaron Envigado y DIM a la semifinal de la Copa BetPlay

El Envigado FC, dirigido por Andrés Orozco, firma una campaña histórica en el torneo. Superó una fase de grupos exigente, enfrentando a Alianza FC, Águilas Doradas, Barranquilla FC y Orsomarso, y clasificó con autoridad a las rondas eliminatorias.

En los octavos de final, el conjunto naranja dio la gran sorpresa al eliminar a Millonarios tras una serie muy pareja definida en condición de visitante. Posteriormente, en los cuartos de final, superó a Deportivo Pereira imponiéndose en la definición por penaltis en condición de visitante. Su pase a semifinales marca uno de los mejores momentos en la historia reciente del club.

Por su parte, Independiente Medellín llega a esta instancia con esta trayectoria: en dieciseisavos eliminó a Jaguares FC; en octavos, dejó en el camino a Fortaleza CEIF; y en los cuartos de final, eliminó a Santa Fe, ratificando su condición de candidato al título.

El equipo de Alejandro Restrepo ha sabido combinar la experiencia de jugadores consolidados con el ímpetu de una nueva generación que empieza a ganar protagonismo.

Convocados del DIM para el partido de semifinal

Arqueros: Éder Chaux y Washington Aguerre.

Defensores: Léyser Chaverra, Fáiner Torijano, José Ortiz, Daniel Londoño y Kevin Mantilla.

Mediocampistas: Francisco Chaverra, Juan David Arizala, Esneyder Mena, Léider Berrío, Diego Moreno, Alexis Serna, Jaime Alvarado y Baldomero Perlaza.

Delanteros: Ménder García, Jáder Valencia, Luis Sandoval, Nezareth Segura y Francisco Fydriszewski.

Entrenador: Alejandro Restrepo.

Un clásico regional con historia en juego

Aunque no se trata de un clásico tradicional, cada enfrentamiento entre Envigado y DIM tiene un matiz especial por el arraigo regional y los estilos contrastantes. Envigado representa la frescura de un equipo formador, con futbolistas jóvenes que buscan consolidarse en la élite. El DIM, en cambio, combina experiencia, jerarquía y ambición de título.

El Polideportivo Sur promete ser una caldera en esta semifinal de ida. El cuadro naranja buscará hacer respetar su casa y dar el primer golpe, mientras que el Poderoso intentará imponer su jerarquía para llegar con ventaja al duelo de vuelta en el Atanasio Girardot.

La semifinal antioqueña de la Copa BetPlay 2025 promete emociones, goles y una alta dosis de orgullo regional en la lucha por un cupo a la gran final del torneo.