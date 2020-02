Hace 2 días Por Editor Por

El Campeón de Colombia empezó el año con todo. Está invicto en 3 fechas de la Liga, todavía sin jugar ante su afición en el Pascual Guerrero. América de Cali suma 7 puntos de 9 y tiene a Michael Rangel con 5 goles en 3 fechas.

Las cifras son bastante buenas. Se está teniendo una continuidad en los resultados tras el título. Es que, recordemos, en la pretemporada también se sumó en todos los partidos. América de Cali se alzó con el título del Torneo ESPN en 3 juegos. Ahora en compromisos oficiales el tema numérico sigue siendo destacado.

América de Cali ganó el par de compromisos que disputó en condición de local y cuando fue visitante, empató agónicamente. Así llegó a los 7 puntos con los que alcanzó el liderato del certamen. Está ahí igualado con Junior, equipo al que se le ganó la final en el 2019-II. Otra vez está siendo un mano a mano con ellos.

Y para estar ahí, América de Cali cuenta con las anotaciones de su goleador. Michael Rangel no paró con los 13 tantos que lo llevaron al Botín de Oro en la Liga anterior. Sigue en racha. Ya suma 5 anotaciones en 3 Fechas del 2020. ¡Marcó en todos los juegos! Hizo 3 tantos de penalti.

Mira cómo sigue la jornada y la tabla de posiciones de la Liga 2020-I

Así continúa la fecha

LUNES 3 DE FEBRERO

6:00 Alianza Petrolera vs. Deportivo Pasto (Win Sports)

8:05 Rionegro vs. Santa Fe (Win Sports)

MARTES 4 DE FEBRERO

6:00 Envigado vs. Once Caldas (Win Sports)

8:05 Patriotas vs. Deportivo Cali (Win Sports+)

