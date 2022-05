Con 36 años de edad, ya se habla de la llegada de Falcao García al futbol colombiano y su nombre siempre ha sido vinculado con Millonarios.

No obstante, en las últimas horas, Carlos Antonio Vélez confesó que antes de que el delantero colombiano llegara al Rayo Vallecano, estuvo cerca de llegar a un club colombiano que no es el Embajador.

Según Vélez, Luis Amaranto Perea habló con el medio Bein Sports y allí confesó que cuando él era DT del Junior, el Tigre estuvo a punto de fichar con el Tiburón.

“Vi una entrevista que le hicieron a Luis Amaranto Perea, y ahí cuenta que cuando él era técnico del Junior de Barranquilla, estuvo a punto de fichar a Falcao antes de que fuera al Rayo Vallecano”, dijo Carlos Antonio.

Y agregó que “eso lo dijo Perea sin despeinarse. Yo, la verdad, no sabía eso. ¿Lo sabía usted? Falcao estuvo a punto de terminar en el fútbol colombiano, y en el Junior. La entrevista la vi en Bein Sports el fin de semana pasado”.

Luis Amaranto Perea contó que Falcao García estuvo a punto de convertirse en jugador de Junior. https://t.co/pS79WQMx11 pic.twitter.com/28wycoKHJl — DeportesEH (@DeportesEH) May 12, 2022

Controversia

Este audio se viralizó en cuestión de minutos e incluso Luis Amaranto Perea habló con ‘El Heraldo’ y allí desmintió las declaraciones de Vélez.

“Yo no he dicho nunca que Falcao estuvo cerca de llegar. Nunca se ha contemplado, por lo menos estando yo en Junior, que Falcao pudiera llegar. Eso es nuevo para mí. En ningún momento he dicho que Falcao haya estado cerca, porque mentiría, conmigo eso no pasó. El nombre de Falcao nunca se manejó en las reuniones que tuve con Fuad (Char)”.

Luego, el mismo medio se comunicó con Carlos Antonio Vélez, quien ratificó lo dicho y no se echó para atrás. “Fue un informe sobre el fútbol colombiano en Bein Sports. Muy bonito el informe. Se hablaron de varias cosas del fútbol nuestro. Y ahí salía Luis Amaranto Perea. Yo no estaba dormido, yo escuché cuando Perea dijo que Falcao estuvo cerca de venir a Junior. De pronto fue un lapsus, pero de que lo dijo, lo dijo. Yo lo escuché”.