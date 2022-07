Falcao y el regreso a Old Trafford: “Disfruté mucho acá”

7 años después de su experiencia en Manchester United, Radamel Falcao García volvió a Old Trafford y así reaccionó. ¡Lo publicó el club inglés!

Se dio tras el amistoso de pretemporada que Rayo Vallecano fue a jugar a su estadio. En él, el goleador histórico de la Selección Colombia jugó 65 minutos (salió para darle paso a Salvi). Terminaron 1-1 con goles de Amad Diallo y Álvaro García. También fue el debut de Cristiano Ronaldo en esta pretemporada y el reencuentro del Tigre con la afición del equipo en el que jugó en 2014-15.

Lo que dijo Falcao del regreso a Old Trafford

“Sí, para mí también es lindo estar aquí. Disfruté mucho en Old Trafford con el público y los fanáticos. Tengo muy buenos recuerdos en el estadio”. Esos recuerdos se refieren a la campaña en la que llegó siendo uno de los fichajes de lujo pedidos por el DT Louis van Gaal. Llegó junto a Ángel di María creando una altísima expectativa que no pudo colmarse. El Tigre solo estuvo una campaña.

En ese tiempo el United decidió no ejercer su opción de ficharlo definitivamente. Había llegado cedido desde AS Mónaco con opción de compra, pero su rendimiento no fue el esperado. Se fue, sin rencor alguno. Hoy sigue agradeciendo la oportunidad y mostrándose feliz con la afición de los Red Devils. “Sí, me mostraron cariño. Lo sentí de la afición. Estoy muy agradecido por eso y lo disfruté. Creo que jugamos muy bien y le deseo al United lo mejor en la temporada”, dijo Falcao a la prensa oficial de Manchester United.

🇨🇴 Radamel Falcao disfrutó del amistoso contra Manchester United en Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd_Es) July 31, 2022

¡Casi regresa a Old Trafford con gol!

Estuvo a punto de coronar su regreso con un gol, pero su feroz disparo desde fuera del área golpeó el travesaño. “Casi pero bueno, la pelota pegó en la barra. Después, encontramos el gol para el 1-1. Por mi parte, estoy muy contento por el resultado”, dijo el atacante de 36 años y presente en el equipo con el que compite en LaLiga.

Y cuando se le preguntó si su lealtad con United se mantiene después de todos estos años, Falcao admitió que todavía está atento a los Rojos. “Sí, siempre. Sigo al equipo, sigo los partidos. Con suerte, esta temporada, Manchester lo hará bien”.

El paso de Falcao por Manchester United

Después de recuperarse de una grave lesión en la rodilla, arribó al club por pedido de Van Gaal. Jugó 30 partidos e hizo 4 goles en esa campaña, una de las más discretas de su carrera. Todas las anotaciones fueron por Premier League. Las logró ante Everton, Aston Villa, Stoke City y Leicester City. También aportó 4 asistencias en esa temporada que se cerró sin títulos para el club.