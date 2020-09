Valorant anuncia su primer torneo global de esports

Riot Games hizo el anuncio de Valorant: First Stike, el primer torneo global organizado por la desarrolladora en busca de los mejores jugadores.

Desde su lanzamiento, se han venido realizando torneos de Valorant con organizadores independientes, pero que han sido vigilados desde Riot Games para ver el desempeño de este juego en la escena de los esports. Con más de 500.000 dólares repartidos en premios, se ha decidido que el shooter entrará de lleno en el ambiente competitivo con su primer torneo global.

Riot anunció este 23 de septiembre la creación de First Strike, un torneo organizado y dirigido por la misma desarrolladora con el fin de conocer a los mejores jugadores de cada región y con esto, buscar al que podrá coronarse como campeón del mundo. Inicialmente, las regiones confirmadas son Norteamérica, Europa, Asia y Brasil, pero no cierran las puertas a organizar el torneo en Latinoamérica, “En Latinoamérica el equipo de esports está muy emocionado por First Strike y explorando opciones para formar parte de esta competencia global. Daremos detalles al respecto en las próximas semanas”.

Si bien te entiendo, creo que también es mucho mejor que sepan que el equipo de esports está trabajando para nuestro First Strike, a decirles que no vamos a hacerlo, ¿no te parece? Pronto tendrán novedades, las cosas a veces se mueven más lentas de lo que uno quisiera. — Javier España (@RiotMaggical) September 23, 2020

Para participar, los jugadores deben tener una edad superior a los 16 años y que hayan obtenido el rango de Inmortal 1, con estos requisitos los jugadores podrán hacer parte de los clasificatorios. De acuerdo a la web oficial de Valorant, está programado para que inicien en la segunda semana de octubre, pero todavía está pendiente por confirmar fechas, reglas y políticas del evento.

Una vez se seleccionen a los equipos clasificados se harán las finales de cada región entre el 3 y el 6 de diciembre según el cronograma. Debido a las restricciones de cada país para los vuelos internacionales, todo el evento será el línea.