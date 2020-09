Escándalo en la escena de los esports de CS:GO

CS:GO es uno de los juegos con mayor atractivo en el mundo de los esports

Una investigación reveló conductas antideportivas de varios competidores, que además de llegar con varias sanciones, provocaron varias denuncias del mundo competitivo del Counter Strike.

Durante la última semana se han venido generando todo tipo de denuncias entre los competidores profesionales de Counter Stike: Global Offensive, pues una investigación elaborada por el árbitro de Polonia Michal Slowinski y el programador de Estados Unidos Steve Duden, revelaron que algunos entrenadores estaban aprovechando un error del juego para brindar ventajas tácticas pero ilegales a sus equipos.

El error, o bug, como se le conoce en la comunidad, es que los entrenadores podían tomar una posición fuera de lo común que les permitía ver a los enemigos, simulando a una cámara de seguridad. Según los jugadores, este error está en el juego desde 2016, pero solo hasta que se hiciera público, los desarrolladores del juego decidieron reparar el error.

Los primeros sancionados que arrojó la investigación fueron 3 entrenadores, de acuerdo a un comunicado oficial del pasado 31 de agosto. El entrenador del equipo MiBR de Brasil, Ricardo “dead” Sinigaglia, que no podrá participar de torneos organizados por ESL por 6 meses; el entrenador del equipo danés Heroic (2° en el ranking mundial), Nicolai “Hunden” Petersen, que no podrá participar por 12 meses; y el entrenador Aleksandr “MechanoGun” Bogatiryev del equipo Hard Legion, que no podrá competir por dos años.

Los equipos a los que representan fueron sancionados también, perdiendo puntos en los rankings de competencias y obligados a devolver los premios que consiguieron en las competencias donde se comprobó su culpabilidad. Sin embargo, las acciones no terminaron allí, pues luego de que se hiciera viral la información, varios entrenadores han sido acusados a nivel global por también hacer uso de estas ventajas antideportivas.

La ESIC (Comisión de Integridad en los Esports), ha iniciado una nueva investigación para determinar quienes han estado aprovechandose del bug en los escenarios más importantes del competitivo de CS:GO, aunque de acuerdo a los actores de esta escena, son muchos casos donde se ha visto esta mala conducta por parte de los equipos. Se vana a analizar más de 25.000 horas de juego desde 2016, por lo que el escándalo podría ser de dimensiones inmensas.