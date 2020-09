¿Cuánto costaría la Xbox Series S en Colombia?

Xbox finalmente reveló los detalles de su modelo económico para la próxima generación de consolas, luego de que se filtrara toda la información

En horas de la noche, se filtró el modelo y el precio de la Xbox Series S, un modelo más barato para la próxima generación de consolas, por lo que en plena madrugada, desde la cuenta oficial de Xbox lo hicieron oficial, confirmando que esta consola, saldrá al mercado junto con el modelo estándar con un precio de lanzamiento de $299 dólares y $499 dólares, respectivamente.

👀 Let’s make it official!

Xbox Series S | Next-gen performance in the ˢᵐᵃˡˡᵉˢᵗ Xbox ever. $299 (ERP).

Looking forward to sharing more! Soon. Promise. pic.twitter.com/8wIEpLPVEq

— Xbox (@Xbox) September 8, 2020