Así obtienes Football Manager 2020 y Watch Dogs 2 gratis en PC

Los juegos estarán de forma gratuita esta semana en la Epic Games Store y a continación te mostramos cómo conseguirlos

Como cada semana, la Epic Games Store se actualiza con tres videojuegos gratuitos que cualquiera con una cuenta de Epic podrá obtener. En esta oportunidad hay tres títulos muy populares entre la comunidad: Football Manager 2020, Watch Dogs 2 y Stick it to the man!, disponibles hasta el próximo 24 de septiembre. Si todavía no los tienes, te contamos como hacerte con ellos.

En primer lugar, tendrás que entrar a la web de Epic Games, donde encontrarás la opción para descargar el programa de escritorio. Una vez lo descargues e instales, tendrás que iniciar sesión con tu cuenta de Epic Games, que puede estar vinculada a Playstation, Xbox, Nintendo, iCloud, entre otros. Si todavía no tienes una, deberás registrarte; el programa te redirigirá a la web de Epic para que completes este paso.

Cuando ya tengas acceso al programa, buscarás la pestaña ‘Store’ que está ubicada a la izquierda de la interfaz. Allí bajarás hasta la sección de juegos gratuitos, donde estarán las 3 opciones. Football Manager tiene un costo de USD33.99, Watch Dogs 2 de USD41.99 y Stick it to the man! de USD2.99, por lo que es una gran oportunidad para probar estos títulos sin pagar ni un centavo.

Una vez los agregues a la biblioteca, los juegos serán tuyos para siempre, no importa si no los instalas inmediatamente. Incluso, si tu computadora todavía no cuenta con los requisitos mínimos para correr estos juegos, puedes mantenerlos en tu cuenta hasta que puedas ejecutarlos.