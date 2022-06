¿Y qué dijo Cataño de la expulsión? “No sentí un golpe tan fuerte”

Dentro de los detalles que está dando Daniel Cataño sobre aquella jugada determinante en la final de la Liga BetPlay, habló de la expulsión. Así la vio él.

Lo dijo en entrevista en Saque Largo (Win Sports). Luego de contar el porqué decidió cobrar el penalti y de decir que no se sentía culpable por el resultado de la final, le consultaron por esa segunda parte que tuvo la acción. Después de fallar en el cobro, cometió una falta que fue revisada por el árbitro Andrés Rojas en pantalla. Luego de hacerlo lo expulsó de la cancha.

Daniel Cataño y su opinión de la jugada en la que salió expulsado

“No he visto la jugada del penal. No la he analizado”, es lo primero que dijo en esa charla en Win Sports. Entonces se la mostraron y al verla dijo: “Siento que no lo toco tan duro. Me tiro, voy a destiempo y que lo pueda tocar, sí. De ahí a que sea roja, digo que no sé”, analizó.

Y continuó: “No sentí un golpe tan fuerte (…). Voy a destiempo, voy agresivo, pero siento que no lo toco de la manera tan fuerte como Kevin Mier lo hace ver”, insistió. Así que su conclusión sobre la acción es: “Son formas de interpretar la jugada. Yo digo que con amarilla hubiera bastado, como él lo había manejado en otras jugadas, pero decidió que era roja. No hay nada que hacer. Me parece que no es tan roja”.