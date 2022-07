Hernán Torres tras la goleada en Brasil: “No había podido dormir hasta anoche”

El técnico del Deportes Tolima habló sobre la eliminación de la Copa Libertadores y se refirió nuevamente a los calendarios del FPC.

Esta semana, el técnico Hernán Torres comentó en rueda de prensa lo inconforme que está con los calendarios del fútbol colombiano. Su nómina está muy desgastada por la gran cantidad de partidos que lleva sin descanso alguno y para él, fue factor clave para que Flamengo les terminara pasando por encima en la Copa Libertadores, donde perdieron 7-1. En diálogo con Caracol Radio, habló sobre esta situación y lo que quedó tras el mencionado partido.

Sobre sus comentarios a la organización. “Yo me limito a lo que estoy viendo desde lo deportivo, llevamos casi 40-41 partidos jugados en el semestre, el senador Camargo hizo un esfuerzo por la nómina y gracias a eso hemos podido resistir, pero se están acabando los recursos porque salen lesionados. Vamos a ver qué solución encontramos porque así está la programación, pero tengo que manifestarlo porque cada partido tengo dos lesionados, Tolima no juega caminando, siempre juega intenso. Tolima quiere ganar y quiere pelear, por salir a proponer nos metieron 7 en Brasil“.

Reponerse al golpe. “Es un golpe muy duro. Yo estaba muy preocupado por el estado de ánimo del jugador, lo que vivimos en Brasil fue complejo, un resultado que amilana a todo el mundo pero con el partido ante Medellín estoy muy contento por lo que mostró el equipo. La fortaleza mental que tiene este equipo, es para resaltar, es un equipo que tiene claros su objetivos, algunos los hemos conseguido otros se nos han ido. La pérdida del título no bajó mucho anímicamente a todos, allá nos cobró el desgaste, la parte física y la mental, todo nos cobró porque nos metieron 7. El equipo anoche se recuperó y seguimos trabajando para lo que viene“.

Complicaciones del partido. “No había dormido hasta anoche, cuando a uno le hacen 7 goles, le comienza a doler todo. Nos pasaron por encima, no podemos minimizar lo que hicieron, vi muchos videos de Flamengo y con nosotros fueron arrolladores, dinámicos e intensos. Nosotros facilitamos el trabajo de ellos, estuvimos desatentos y le dimos la posibilidad que concretaran. Ese partido estuvimos mal parados siempre y un rival como el que enfrentamos, nos va a cobrar“.

Dar un paso al costado. “Yo lo pensé, pero no puedo salir corriendo porque tengo un trabajo aquí y tengo cosas por conseguir, no me puedo rendir ante la adversidad. Toca darle para adelante, y así ha sido, no me ha tocado fácil, me he recuperado y me he levantado“.