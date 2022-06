Daniel Cataño y el porqué cobró el penalti: “Éramos 3 los elegidos y…”

Después de sucedido lo que sucedió con ese penalti en la final de la Liga BetPlay, tal duda se hace recurrente y la respuesta la dio el mismo Daniel Cataño.

Él se hizo cargo. Tenía la posibilidad de llevar el partido al 3-0 y adelantar a Deportes Tolima en el marcador global a falta de 40 minutos para el final. Tenía confianza. Lo intentó y erró. Aparte terminó la acción recibiendo tarjeta roja por lo que el árbitro interpretó como una jugada violenta sobre Kevin Mier.

Daniel Cataño y el detalle del penalti errado en la final ante Atlético Nacional

Lo dio en entrevista con Saque Largo (Win Sports): “La falta se va al VAR. Cuando el árbitro hace el gesto de que hay penalti, cojo el balón porque en la charla técnica antes del partido se eligieron 3 personas para cobrar los penaltis. Uno de ellos no estaba en cancha (Sergio Mosquera) y de los otros dos, cualquiera podía cobrar. El último penalti que hubo en un partido de Deportes Tolima lo cobró Daniel Cataño contra Patriotas, después de que Michael Rangel fallara otro en el mismo partido. El segundo lo pateé yo porque Sergio Mosquera estaba lesionado. Lo cobré y lo hice dela misma forma que le pateé a Kevin Mier, para los que de pronto no tienen memoria”, fue lo primero que dijo.

También recordó: “Antes de eso hubo otro penalti en la final de la Copa ante el DIM. Ese día Tolima perdió. Ese día yo pateé y lo hice para el mismo lado también. Cuando llega la hora del penalti cojo el balón. Caicedo me mira y me hace el gesto de aprobación. Estaba con la confianza. Había jugado bien. Era un momento clave. Lo único que pensaba era anotar el gol y salir corriendo a donde estaba mi familia. No se dio. Fue determinante para que el equipo no ganara el título”.