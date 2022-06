Daniel Cataño rompió el silencio tras el penalti en la final: “En lo único que pensaba era…”

Después del penalti errado y la expulsión ante Atlético Nacional, Daniel Cataño volvió a hablar públicamente. Contó todo. Desde lo que sintió hasta una infidencia con Hernán Torres.

Lo hizo tras el juego de Libertadores ante Flamengo en el que fue suplente. Por eso se mostró sorprendido, pero entendiendo la situación. Cuando entró recibió aplausos de la afición. Jugó en el segundo tiempo. Reemplazó a Raziel García a los 58 minutos y luego se decidió a hablar para ESPN FC Colombia.

– “Las emociones del hincha son normales por todo lo que ha ocurrido. Eso hace parte del fútbol, de nuestra profesión. Nosotros estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. A la gente que tira buena vibra, bien. Y los que no, simplemente los bendigo y que Dios los guarde. Esto simplemente es un deporte. Había muchas cosas en juego. No solamente ellos como hinchada y nosotros como jugadores. Mi familia, todos, pero no. Yo estoy aquí dando la cara y contento porque soy feliz cada vez que juego al fútbol”.

– “Al momento del penalti en lo único que pensaba era en marcar y salir corriendo a la tribuna en la que estaba mi familia. Quería abrazar y celebrar ese gol tan anhelado con ellos. Era algo que estaba visualizando, pero esto es el fútbol. Me tocó a mí fallarlo y nada. Eso solamente es una anécdota que queda como enseñanza, aprendizaje, experiencia para lo que viene”.

– “Me sorprendió mucho no ser titular hoy, pero es entendible. Son cosas del profe. Hablamos ayer. Tuvimos una pequeña charla. Con él tengo una buena comunicación. Le expresé mi sentir. Inclusive él, como infidencia lo cuento, quería no contar conmigo en este partido (vs. Flamengo). Lo único que me dijo es que quería que me fuera para la casa, que estuviera con mi esposa y mi hija. Yo no lo compartí. Le dije que era feliz jugando fútbol y que la única manera de estar tranquilo era jugando. Si no iba a ser titular, quería estar con el grupo, hacer parte de esto porque estas son cosas que suceden. Hago parte de la institución. Tengo anhelos y como grupo queremos avanzar en Libertadores. Respeté su decisión. Hoy me tocó jugar bastante tiempo. Traté de darle la mano al equipo y ahora queda pensar en el partido de vuelta”.

#ESPNF90Colombia | EXCLUSIVO "El profe quería no traerme y no contar conmigo para este partido" Daniel Cataño fue contundente y reveló detalles de una conversación que tuvo con Hernán Torres. #ESPNenStarPlus -> https://t.co/aSATCYmenM pic.twitter.com/twoIvtYl8B — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) June 30, 2022