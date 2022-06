Daniel Cataño: “No creo que yo sea el culpable de lo que pasó con Deportes Tolima”

Daniel Cataño falló un penalti y salió expulsado en la final de la Liga BetPlay que perdió Deportes Tolima. Acepta que eso fue determinante en el resultado. ¿Culpable? No.

Lo dijo en entrevista en Saque Largo (Win Sports). Pasaron 4 días de aquel momento y decidió hablar en medios de comunicación. Haciéndolo contó detalles de lo sucedido en ese compromiso que terminó coronando a Atlético Nacional y en el que Deportes Tolima, en ese penalti, perdió la opción de pasar al 3-0 que lo habría adelantado en la llave.

Respuestas de Daniel Cataño por lo sucedido en la final

“Estoy dolido por todo lo que ha pasado. Triste porque somos seres humanos y vivimos de esto. Al igual que mucha gente dolida por lo que pasó, yo soy el primer dolido. Siento el dolor. No creo que yo sea el culpable de lo que pasó con Deportes Tolima, pero sí fue determinante lo que me pasó para que no consiguiera el título”.

Y agregó: “Pongo la cara porque no he matado ni robado a nadie ni he cometido un delito. Simplemente juego fútbol. Es mi trabajo. Pongo el pecho a lo que estamos viviendo y tratar de seguir adelante. Acá no acaba mi carrera ni acaba mi vida. Soy paisa y echao pa ante”.