Adiós, Alexander Domínguez. ¡Sueño cumplido para él!

Desde antes de fichar por Deportes Tolima, Alexander Domínguez había hablado del sueño deportivo que tenía y ahora se le cumplirá.

“Le hice una promesa a don Rodrigo Paz: el sueño mío era regresar a Liga Deportiva Universitaria de Quito. Esperé, esperé, esperé hasta que fuera el momento, pero capaz que Diosito me tiene preparado algo bueno para más adelante”, manifestó el arquero en enero de este 2022 en entrevista con ‘El Canal del Fútbol’. En ese momento se le dio la posibilidad de llegar al cuadro tolimense. Ahora sale y lo hará para, esta vez sí, regresar a LDU a pocos meses del debut de Ecuador en la Copa del Mundo.

El directivo de LDU que confirmó el regreso de Alexander Domínguez

Entrevistado por radio Área Deportiva (99.3 FM), el directivo Isaac Álvarez confirmó: “Vuelve a casa. La casa de Dida es LDU. Me consta que dijo que Don Rodrigo era como su padre. Contentos todos. Es un aporte más para esta camiseta blanca”, dijo. El futbolista arribará a territorio ecuatoriano en las próximas horas.

Será su regreso a un equipo en el que lo ganó todo. Con ellos obtuvo un par de ligas locales, una Libertadores, un par de Recopas Sudamericanas y una Copa Sudamericana. ¡Impresionante! Es un histórico de la institución a la que volverá para ser dirigido por Luis Zubeldía.

“LDU me di mucho, yo estoy donde estoy por LDU. Capaz que si me llamaban se llegaba a un acuerdo. Mi sueño es regresar a LDU, ya sea ahora o mañana. Si no me llamaron ahora, habrá algún inconveniente”, ampliaba Dida, cuando Pablo Marini era el DT de la U. Con él no se dio el regreso. Se dará ahora.