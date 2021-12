Tino Asprilla explicó por qué se le quita el sombrero a Teo Gutiérrez

Ad portas de la final entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, los elogios del Tino Asprilla son para Teo Gutiérrez. ¡Tremendo lo que dijo!

Faustino Asprilla, uno de los referentes históricos del fútbol colombiano y la Selección, hoy en día disfruta de la final de la Liga BetPlay como un espectador. Al momento de opinar sobre ella, se detuvo en la figura de Teófilo. El jugador de Deportivo Cali es uno de sus favoritos y por eso las palabras que tuvo para él en entrevista con Blog Deportivo (Blu Radio).

Los elogios del Tino Asprilla a Teo Gutiérrez

“Deportivo Cali juega muy bien al fútbol y Teófilo es un crack. Es el mejor jugador del torneo. Me le quito el sombrero porque ese muchacho juega mucho”. Contundente. Estará atento de la final para disfrutar un poco más del futbolista que en Colombia ya ganó 5 títulos con Junior y en su primer semestre en el cuadro verdiblanco estará jugando una final.

El rival es Deportes Tolima. Del equipo dirigido por Hernán Torres también opinó: “en la final están los dos mejores equipos de los cuadrangulares. Lástima por Millonarios que jugaba muy bien, pero en el fútbol no es solo jugar bien sino acompañarlo con resultados. Deportes Tolima es gran merecedor con un fútbol que, a mí particularmente, no me gusta. Pero es un fútbol efectivo y se merecen estar ahí”.

Ahora viene el partido que enfrentará a un equipo que practica un fútbol que no es del agrado del Tino Asprilla, ante otro que sí le gusta por lo que hace Teo Gutiérrez. Se definirá al campeón en una llave que empieza en el estadio Deportivo Cali y se definirá en el Manuel Murillo Toro en Ibagué el 22 de diciembre.