¿Qué ocurrió en el camerino tras la caída en Pasto?

Los resultados negativos de Deportivo Cali se prestan para ese tipo de versiones. ¿Qué fue lo que pasó?

El pasado 17 de marzo, por la Fecha 7 de la Liga BetPlay I-2022, el cuadro verdiblanco se presentó en el estadio Libertad. Venía de caer con Millonarios en condición de local. Estaba buscando la recuperación y terminó sufriendo otra caída. Esta fue por 2-0 con goles de Dúvier Riascos y Léiner Escalante. A los 55 minutos ya había recibido el par de goles de los que no se recuperó. Tras la caída, en el camerino habría sucedido algo relevante.

Mariano Olsen y la versión sobre Deportivo Cali

El que sugirió esa versión fue el periodista Mariano Olsen, en el programa Saque Largo (Win Sports). “En Pasto ocurrió un hecho que fue un antes y un después en la vida interna de ese plantel. No me estoy refiriendo a la parte futbolística, sino a la personal, de relación entre plantel y entrenador. A eso me refiero”, empezó diciendo el argentino mientras se hablaba de lo sucedido con los jugadores y la rueda de prensa post clásico.

Y agregó: “Yo digo que hay un respaldo intrínseco no solamente de los jugadores, sino también de los dirigentes con Dudamel porque hace 3 meses él levantó la décima, jugando un gran fútbol. Pero parece que los periodistas, muchos, están desesperados porque Dudamel se quede sin trabajo. Yo no soy uno de esos periodistas”.

Así que sin contar detalles, Olsen sugirió que ese día de la derrota en Pasto, tras el partido y en el camerino, habría sucedido algo que marca la situación entre los jugadores y el cuerpo técnico. Después el equipo jugó otros 4 partidos. Ganó uno, empató otro y perdió un par. ¿Cambió en algo?

Mariano Olsen y su versión sobre Deportivo Cali en Pasto (Saque Largo)