¿Qué dice Dudamel de Dayro Moreno a Deportivo Cali?

Dudamel opinó de esa posibilidad en la que está trabajando Deportivo Cali en el mercado de fichajes. ¿Sorprende esa respuesta?

La dio en entrevista con el diario El País el pasado 17 de junio. Pasaron un par de días del momento en que lo dijo y no hay mayores novedades al respecto. El club sí busca esa negociación. Depende de la consecución de un porcentaje del dinero que necesita no solo para la indemnización sino para cubrir todos los costos de lo que significa contar con él hasta final de año. Trabajan en eso.

Las respuestas de Dudamel sobre Dayro Moreno

– ¿Llega Dayro Moreno a Deportivo Cali? “En el terreno de las especulaciones yo prefiero no sumarme. Hablo de Germán Mera porque ya trabaja con nosotros y Didier Delgado, pero sobre posibilidades no puedo ser irresponsable y generar expectativas. Hay que esperar los momentos precisos y prudentes para hablar de contrataciones. Tenemos buenos elementos adelante: Carlos Lucumí, Ángelo Rodríguez y un Agustín Vuletich que tiene contrato con el club, pero, como lo he conversado con él personalmente, no será de las primeras opciones para el cuerpo técnico este semestre”.

– ¿Le agrada la posibilidad de contar con Dayro? “A todo entrenador le va a ser atractivo tener a un hombre que ha sido siete veces goleador de la Liga. Su experiencia les puede servir a los que van creciendo, pero esperemos que transcurran los días. Y si se da su llegada, tendremos muchas cosas para plantearnos en cuanto a objetivos. Su rol dentro de un equipo que es muy sano y unido”.

– ¿Hay algún temor con la disciplina de Dayro Moreno? “El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos en la vida en algún momento hemos cometido errores, pero el balón sigue rodando y las oportunidades siguen surgiendo. Y Dayro ha sabido reconocer en sus momentos lo que le ha tocado vivir y, sobre todo, ganarse nuevas oportunidades. Hoy está terminando como goleador de la Liga y eso no es sencillo en un fútbol tan exigente y tan competitivo. De llegar a concretarse esta posibilidad, Dayro sería un gran valor para el Cali. Está en los últimos años de su carrera y querrá terminar con una buena imagen su paso por el fútbol. Teo lo ha hecho de esa forma, jugando al máximo nivel los últimos años de su carrera y siendo ejemplo. Todo aquel que quiera sumarse en una línea ejemplar, siempre va a ser bienvenido para nosotros”.

La entrevista de El País con Rafael Dudamel