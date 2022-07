¿Para Deportivo Cali? El trino que publicó y borró Michael Ortega

Poco después de la eliminación de Deportivo Cali en la Sudamericana, en la cuenta en Twitter de Michael Ortega se publicó un mensaje que al rato fue borrado.

Pero, como suele suceder en las redes sociales, algunos usuarios tomaron pantallazos incluso de la respuesta que se dio desde esa misma cuenta. En ella se dijo que lo escrito no había sido para Deportivo Cali. Aun así, minutos después fueron borrados los dos mensajes de la cuenta de un Michael Ortega que, vale recordar, hace poco salió del club al rescindir el contrato que iba hasta final de año. Se fue y salió hablando fuerte contra el DT. ¿Qué decían las publicaciones?

La publicación en la cuenta de Michael Ortega

“A mí no me gusta sacar todo en cara, pero algún día me gustaría contar muchas cosas solo para que sepan que malagradecidas pueden llegar a ser algunas personas y después se ponen en el papel de víctimas”, fue lo primero. Y al ver que muchos habían entendido el mensaje como algo para Deportivo Cali (se publicó minutos después del resultado que lo dejó afuera de la Sudamericana), el futbolista hizo una aclaración.

“Ese tw no tiene nada que ver con el Cali, dejen el show”. De poco sirvieron esas palabras, así que el trino fue borrado. Curiosamente, tras ese partido también hubo una publicación de Hárold Preciado, otro que hizo parte del título en 2021 y que terminó yéndose del club dando unas declaraciones que no pasaron inadvertidas.

En el caso de Hárold Preciado, el mensaje se mantiene en la cuenta: “Valora lo que tienes, puedes perder diamantes por andar recogiendo piedras”.