Máyer y la confirmación sobre Guillermo de Amores

Sorprendió que Guillermo de Amores no esté en la primera lista de concentrados de Deportivo Cali con Máyer Candelo como DT. ¿Qué pasó?

Hay una negociación en curso para que el uruguayo salga del equipo. Luego de ser campeón con el cuadro verdiblanco, renovó contrato. Hoy en día tiene vínculo con el club hasta final de año, pero también la opción de rescindirlo ahora para tomar la opción de atajar en el fútbol argentino con la camiseta del Club Atlético Lanús. Se está trabajando en eso y de ahí la decisión de no tenerlo en cuenta para el juego ante Deportes Tolima.

Lo que dijo Máyer Candelo de Guillermo de Amores

Se lo preguntaron en el programa Primer Toque de Win Sports. Allí respondió: “Estoy triste porque se va nuestro arquero, pero yo siempre he dicho que no hace falta el que se va sino el que llega o el que está”, fue lo primero. Así que entiende que no podrá contar con él no solamente en este partido sino en los que vienen. Es un jugador que alista su llegada a otra institución.

Por eso agregó: “Hoy no puedo pensar en el que no está sino en lo que tengo y tengo un equipo tranquilo que quiere hacer las cosas bien. Y las veces que Humberto Acevedo tuvo la oportunidad de tapar, lo hizo con seguridad y tranquilidad”. Ante Deportes Tolima nuevamente será el samario el titular. Seguramente así será en el resto del certamen.