Máyer sobre algún fichaje: “Tendría que venir de Europa”

En un par de semanas se abre el mercado de fichajes nuevamente. ¿Deportivo Cali traerá algún jugador de los que están libres? Así fue la llamativa respuesta de Máyer Candelo.

La dio en rueda de prensa. Previo al duelo ante Envigado se lo consultaron. Él llegó al equipo en un momento en el que ya no podían hacerse fichajes. Empezó a dirigir a los jugadores que ya tenía el club, por ahora sin lograr triunfos (2 derrotas y un empate). El 15 de agosto se abre la posibilidad de contratar jugadores que estén libres y surge la duda respecto a lo que hará Deportivo Cali en ese momento. ¿Va por alguno?

La respuesta de Máyer Candelo sobre el fichaje de algún jugador libre

“Queremos un jugador libre, pero para tener un jugador libre tendría que venir de Europa que son los que terminaron hace poco. En mayo terminaron temporada y son los que llevan menos tiempo de para. En Colombia hay muchos jugadores y muy talentosos, pero que llevan 6 o 7 meses sin jugar y sin mostrarse. Eso hace que el aporte al equipo sea más lento”, fue lo primero que dijo el DT al respecto.

Y agregó: “Hoy no necesitamos un jugador con ese tiempo de para, sino un jugador que esté listo para competir, poderlo trabajar y pueda ayudar. Nuestras necesidades económicas y deportivas no nos dan para darnos el lujo de tener un jugador libre que lleve tanto tiempo perdido. Necesitamos uno que esté más listo para poder aportar rápido”.

Así que sí está abierta la posibilidad de lograr alguna incorporación. La necesidad del cuerpo técnico está abierta bajo esas especificaciones. Públicamente no se habló de alguna posición específica ni de algún nombre. Todo está pendiente de lo que encuentren disponible con la necesidad que expresó Máyer Candelo, quien habló de “una mentira” en el caso Javier Reina. Es un jugador que tiene contrato y no llegará.

Máyer Candelo sobre la posibilidad de algún fichaje

¿Y Didier Delgado?

Él es un agente libre que estuvo jugando en Europa hasta finales de 2021 pero que ha venido entrenando con Deportivo Cali hace varias semanas. Sobre él, Máyer Candelo dijo recientemente:

“Cuando llegué, Didier Delgado estaba acá. Era un tema que tenían con el profe Dudamel y con los directivos. Ya se había hablado entre ellos. Es sentarnos y mirar. Hemos tocado el tema de él, no muy profundo pero sí. Ellos dan unos argumentos válidos de que puede ser como no puede ser que esté en el equipo. Estamos esperando a ver qué jugador no tiene mucho tiempo de para. Hoy no nos podemos dar ese lujo porque nuestra economía no es la más bonita como para ir a traer un jugador por querer decir que contratamos. La idea es traer un jugador que haya terminado temporada no muy lejos”.