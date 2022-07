Aunque dijo que no opinará de los árbitros y en este caso puntual de Nicolás Gallo, Máyer Candelo dejó ese recado. Nuevamente se extrañó por el manejo del VAR.

Al respecto había hablado el día del debut ante Deportes Tolima. “No sé cómo se maneja para unas cosas y para otras no”. Esa vez le llamó la atención que en la expulsión de Teo Gutiérrez revisaron y en un aparente penalti sobre Ángelo Rodríguez no. La situación pareció repetirse ante el DIM. Revisaron la mano de Juan Guillermo Arboleda y no la acción que sancionaron como falta de Agustín Vuletich en el área.

Lo que dijo Máyer Candelo sobre el VAR (Dimayor)

“No estoy acá para opinar de los árbitros. Que ellos mismos se revisen. Soy respetuoso de eso, pero creo que sí tenemos que mejorar mucho. Él que mire el partido de nuevo y él mismo salga a opinar (Nicolás Gallo). Solo quiero decir que me extraña mucho que para unas jugadas hay VAR y para otras no hay. Esperamos que se mejore eso para que el fútbol siga creciendo, el fútbol colombiano mejore y podamos vivirlo más fluido de lo cortado que es el juego. Se corta y no se reponen los minutos. De los árbitros es mejor no hablar y que ellos mismos se revisen y opinen de lo que están haciendo. Es respetable. Se equivocan como seres humanos que son. No creo que tenga que hablar mucho de eso”.