Marco Caicedo: “El objetivo ni siquiera es empatar en la Bombonera”

Deportivo Cali está a un empate ante Boca de avanzar a octavos de final de la Libertadores, pero su presidente no se conforma con eso.

Lo dejó muy claro en entrevista en el Súper combo (RCN Radio). El día después de la goleada a Always Ready, el directivo habló de los objetivos internacionales del equipo en 2022. Por ahora está en octavos de final de la Sudamericana, pero él prefiere ni siquiera mencionarlo. La apuesta es mucho más grande y hoy en día está a un empate de conseguirse un paso más en ella.

Marco Caicedo sobre Deportivo Cali en la Libertadores

– “Hoy somos primeros del grupo. Es una realidad y una dicha ver esa tabla liderando, pero eso es un contentillo. No es un logro. El objetivo es estar en la siguiente ronda. El logro que se obtuvo es que ya como mínimo entramos a octavos de final de la Sudamericana, pero ni menciono eso. No podemos aludir eso porque esa no es la meta. El objetivo ni siquiera es salir a empatar en la Bombonera, sino salir a ganar. El presente hay que gozarlo, pero cada partido es una nueva historia”.

– “Este equipo lo conformamos para tener un desempeño muy digno y poder avanzar en la Libertadores. Estamos en esa tarea. El equipo ha tardado en consolidarse, en coger forma, pero ya tenemos jugadores en un altísimo nivel. Ayer se vio y se ha visto en las últimas fechas”.

Con ese equipo se buscará el paso a octavos de final. Deportivo Cali depende de sí mismo. Ganar o empatar en la visita a Boca lo ubicará dentro de los 16 mejores equipos de la Libertadores 2022. Perder lo sacaría del certamen. Hay mucho en juego en un semestre en el que el equipo protagonizó su peor campaña en torneos cortos dela Liga.