Los mejores trinos del partido de Teo Gutiérrez ante Boca

Saber que Teo Gutiérrez iba a volver a jugar ante Boca despertó la expectativa de muchos sobre el partido de Deportivo Cali. ¡Y así reaccionaron en redes sociales!

Teófilo fue titular, capitán y se presentó con un look particular. Estuvo los 90 minutos en cancha. Es el referente principal del plantel verdiblanco y un hombre al que, se nota, le encanta jugar ante Boca Juniors. Tiene antecedentes. Lo hizo con Racing, River, Rosario Central y Junior. Ahora le sumó Deportivo Cali. Y aunque no anotó, sí se destacó.

El caño de Teo Gutiérrez a Óscar Romero

Una de las imágenes que dejó el partido entre Deportivo Cali y Boca respecto a Teo Gutiérrez fue la jugada en la mitad de la cancha en la que, con un toque de calidad, envió el balón por entre las piernas del paraguayo al que dejó tendido en el piso. Ad portas de los 37 años, Teófilo sigue dando muestras de estar al más alto nivel. Eso lo disfrutaron esta vez los hinchas verdiblancos pero también cientos de River Plate que así aparecieron en Twitter.

Teo Gutierrez cuando le hablan de Boca: pic.twitter.com/a5OR201wAj — Paradelismo🐔 (@LaParadeneta) April 6, 2022

Teo Gutiérrez paseando a boca. Eso ya se ha visto antes 🤣 pic.twitter.com/1FqtooiYLj — Gonzo 🇵🇱 (@cirocastillo) April 6, 2022

Boludo

pornografía pura

Teofilo Gutiérrez lo revolcó al de boca caño

Y quede así pic.twitter.com/aHRpuHSpiS — EL BROKY (@ROTWAILLER2017) April 6, 2022

Cansado de garcharlos con distintas camisetas. Simplemente TEOFILO GUTIERREZ. pic.twitter.com/6gLTS3lSJo — CAMPEÓN EN EL BERNABÉU (@lucio__9) April 6, 2022

Teófilo Gutiérrez cuando juega contra Boca: pic.twitter.com/CxwlvJyqZY — Arrascaetista_del_CAP (@arrascaetista) April 6, 2022