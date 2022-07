La razón por la que Corinthians descartó a Kevin Velasco

Guillermo de Amores se fue y Kevin Velasco no. Al menos por ahora. Esa posibilidad en el mercado de fichajes para él no trascendió. ¿Qué pasó?

Hasta la semana pasada era una posibilidad abierta. Lo informaron diversos medios de comunicación en territorio brasilero. De los 4 fichajes que pretende hacer Corinthians para el cierre de la temporada, uno es el de un extremo para su ataque. El nombre del canterano de Deportivo Cali fue ofrecido. Tuvo acogida hasta este martes cuando se supo que no hubo avances.

“El extremo colombiano Kevin Velasco no será fichado por el Corinthians en esta ventana de fichajes. Su nombre fue ofrecido por empresarios y fue evaluado por la Comisión Técnica de Vítor Pereira, pero no será el atleta buscado para el puesto. Buscan otras opciones”. Así de sencillo. Lo vieron, analizaron y optaron por otros nombres. Por eso ni siquiera existió oferta por él. Fue una posibilidad que no trascendió.

Se supo que gente del cuadro brasilero se reunió a principios de este mes con los agentes del jugador. Según la versión de Globo Esporte, se les ofreció la posibilidad de un préstamo, ya que el club colombiano pide 3 millones de dólares para vender el 70% de sus derechos económicos del delantero. Sabiendo eso y tras el análisis técnico, no se presentó una propuesta oficial. “El enfoque financiero del Corinthians en este momento está en la compra del mediocampista argentino Fausto Vera”.

❌ A comissão técnica do Corinthians chegou a analisar o nome de Kevin Velasco, do Deportivo Cali. O clube, no entanto, descartou a contratação do atacante colombiano.

O foco financeiro do Timão está no volante Fausto Vera, do Argentinos Juniors.

🗞️ [@geglobo] pic.twitter.com/ZtJs07Paga

