La lesión por la que Déiber Caicedo se perderá el resto de la temporada

Lo último de Déiber Caicedo en cancha durante el 2022 se vio a finales de junio. Al canterano de Deportivo Cali debieron operarlo y volverá a jugar solo el año entrante.

El pasado 8 de julio se dio la confirmación de parte de Vancouver Whitecaps, el equipo de la MLS que lo fichó en enero de 2021. En ese momento le hizo contrato hasta finales de 2023 en una transferencia por la que le pagó poco más de 2 millones de dólares al cuadro verdiblanco. Ya lo ha tenido en cancha durante 54 partidos en año y medio. Ahora deberá esperar para verlo de nuevo en acción.

Según el comunicado de Vancouver Whitecaps, a Déiber Caicedo le repararon una rotura de menisco en la rodilla derecha. Por ende pasó a integrar la lista de lesionados de final de temporada de la MLS. El futbolista de 22 años sufrió la lesión durante un partido contra el New England Revolution el 26 de junio.

“Nos complace escuchar que la cirugía de Déiber fue un éxito”, dijo el director deportivo de Whitecaps, Axel Schuster, en un comunicado de prensa. “Al mismo tiempo, todos lo sentimos por él y es lamentable que estará fuera por el resto de la temporada. Estaremos con él a lo largo de su proceso de recuperación y esperamos verlo en plena forma al comienzo de nuestra pretemporada de 2023”.

La temporada de Déiber Caicedo terminó con un gol y 2 asistencias en 16 partidos (12 como titular). Hay que recordar que hizo 5 goles y 7 asistencias en 33 partidos (24 como titular) del 2021.

NEWS | Déiber Caicedo underwent successful right knee surgery yesterday and has been placed on the MLS Season-Ending Injury List

We are all with you Déiber, wishing you a speedy recovery 🙏💙#VWFC

