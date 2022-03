Juan Portilla y el porqué no llegó al campeón. ¡Lo llamaron, pero…!

Por las salidas de Jhojan Valencia y Andrés Colorado, en Deportivo Cali pensaron en Juan Portilla. Lo llamaron. ¿Y por qué no llegó?

Él mismo lo contó. Es un futbolista caleño de 23 años que además es hincha del cuadro verdiblanco. Abiertamente lo ha dicho. A lo largo de su carrera jugó en Boca Juniors (Cali), Melipilla (Chile) y Alianza Petrolera. Hoy en día es pieza clave en América de Cali, al que terminó llegando como fichaje para 2021. El cuadro escarlata se adelantó al campeón en la intención de contar con él.

Juan Camilo Portilla y la decisión entre América y Deportivo Cali

El atacante atendió una entrevista en Saque Largo (Win Sports) en la que contó las razones del fallido intento que hizo el cuadro verdiblanco por contar con él. Venía de jugar 43 partidos en 2021 con Alianza Petrolera. También América de Cali lo buscó por determinación de su junta directiva. Ellos sí lo consiguieron y entonces Deportivo Cali se inclinaron por la opción del chileno Sebastián Leyton.

Juan Camilo Portilla lo contó: “Como se dio a conocer a la opinión pública, fue verdad. A pesar de como todos saben, abiertamente lo he manifestado (ser hincha del cuadro verdiblanco), el interés primordial siempre fue de América. Siempre fue el equipo que tuvo la voluntad y el deseo de comunicare con Alianza Petrolera y hablar con mi representante”, fue lo primero que dijo.

Y agregó: “Tenía ya todo organizado con la institución. Me había hecho mis exámenes médicos y ese fin de semana solo me faltaba firmar el contrato. En ese momento llegó la llamada del Cali a querer llevarme, pero no lo dudé porque ya tenía la palabra y había hecho exámenes. Solo era firmar el contrato. Por eso se terminó dando lo de América”.