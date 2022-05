José Mulato, el inicio de 2022 jugando en el Cali y ahora los goles en EE. UU

Uno de los problemas de Deportivo Cali en el año ha sido su falta de gol. Por eso no pasa inadvertido que José Mulato se haya ido y esté marcando en su nuevo equipo.

El canterano que ya tuvo la oportunidad de entrenar en Bayern Múnich y que para 2022 había regresado al cuadro verdiblanco, apenas jugó 20 minutos en el tiempo en el que estuvo. El DT Rafael Dudamel le dio 13 ante Deportes Tolima y 7 contra Envigado en compromisos que se jugaron en enero y febrero. Para ese momento estaba la expectativa de lo que pasaría con su futuro, ya que es un jugador por el que el cuadro alemán también decide.

Finalmente a principios de marzo se confirmó su salida en condición de préstamo. Salió cedido por Deportivo Cali como parte de la asociación de desarrollo de jugadores de élite entre el Bayern y FC Dallas. Pasó a jugar al fútbol de Estados Unidos, pero no precisamente a la MLS. Hace parte de North Texas SC en el equipo filial del segundo de ellos. Allí estará hasta finales de 2022.

Esa experiencia la empezó a mediados de abril. Ya completa 5 compromisos disputados en la MLS Next Pro. Fue titular en dos de ellos y en ambos anotó. Sus goles se los hizo a las filiales de Houston Dynamo FC y Vancouver Whitecaps. El último de ellos les sirvió para ganar 1-0. Así que poco a poco el canterano verdiblanco va dando de qué hablar, otra vez, en el exterior. Mientras tanto Deportivo Cali cerró una Liga BetPlay en la que solo hizo 14 goles en 20 jornadas.

LEFT FOOT MAGIC!

.@northtexasSC Jose Mulato sends the strike for the opening goal! 1-0!

— MLS NEXT Pro (@MLSNEXTPRO) May 15, 2022