Desde el 2020 que Deportivo Cali está cediéndolo. Ahora hace parte de Orsomarso y en su debut hizo un gol ante Boca Juniors.

Iván Ibáñez ya tiene 23 años. Nació en Bosconia (Cesar) y luego de hacer parte de la cantera verdiblanca durante un par de años, finalmente debutó como profesional en 2018 con Gerardo Pelusso como DT. También jugó con Lucas Pusineri y a partir de ahí ha empezado a salir cedido. Ya son 3 préstamos consecutivos a equipos del Valle del Cauca.

La carrera de Iván Ibáñez tras salir de Deportivo Cali

Estuvo en Cortuluá entre 2020 y 2021. Allí tuvo su experiencia más discreta. Jugó poco y no hizo goles. Por eso no se quedaron con él. Pasó a hacer parte de Atlético FC en el segundo semestre de 2021 y allí sí se destacó. Hizo 5 en 12 juegos. Ahora hace parte de Orsomarso. Debutó este lunes con tanto en caída ante Boca Juniors. No fue titular. Entró y pocos minutos en cancha le bastaron.

Iván Ibáñez en Deportivo Cali

Jugó 10 partidos entre 2018 y 2019. El DT que lo hizo debutar fue Gerardo Pelusso en un partido de Copa ante La Equidad en Bogotá. Ese día reemplazó a Julián Zea. Tiene un gol con el cuadro profesional. Lo hizo en octubre de 2019 en empate 1-1 ante Envigado en el Polideportivo Sur. Ese día anotó tras asistencia de Kevin Velasco con Lucas Pusineri como DT.