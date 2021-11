El periodista que se quedó esperando a Dudamel con la Tablet

Esa protesta que tuvo Rafael Dudamel en el Atanasio Girardot usando la Tablet para quejarse de una jugada, sigue generando comentarios. Tras el partido ante Deportes Quindío, incluso un par de periodistas usaron sus cuentas en Twitter para recordarla.

Cuando Rafael Dudamel usó una Tablet para quejarse lo hizo hablando de una mano en el área que consideraba que debía haberse sancionado. Se dio en la semifinal de la Copa BetPlay en la visita a Atlético Nacional. El árbitro pensó lo contrario. No se dio tal sanción y por eso la determinación del DT de usar la imagen en rueda de prensa para protestar.

Varios partidos después y en un juego en el que Teo Gutiérrez no fue expulsado tras darle un cabezazo a un rival (Yani Quintero), empezaron los comentarios para el DT venezolano que dirige a Deportivo Cali. Varias personas se refirieron al tema en redes sociales y un par de ellos fueron periodistas que participan en diferentes espacios al aire en Win Sports.

César Augusto Londoño: “Espero que Dudamel saque la Tablet en la conferencia de prensa y diga que Teo Gutiérrez mereció ser expulsado por claro cabezazo a Quintero”.

JJ Miranda: “Con qué cara salen los técnicos a criticar a los árbitros cuando los “perjudican” si no usan la misma vehemencia para criticarlos cuando los benefician. En fin, la hipocresía. Y por si las dudas, aplica para ¡TODOS!”.

¿Qué dijo Rafael Dudamel sobre esa jugada de Teo Gutiérrez?

El DT de Deportivo Cali en este caso no usó la Tablet. Quienes querían verlo repitiendo esa situación deberán seguir esperando a otra oportunidad. En esta ocasión el entrenador asistió a la rueda de prensa sin ella y respecto a la jugada dijo:

“En lo absoluto creo que el árbitro influyera en el resultado (1-0 sobre Deportes Quindío). Creo que llevó muy bien el partido. Creo que la expulsión de Hernán Menosse estuvo bien. Y si hubiese expulsado a Teo, también me hubiese parecido justo. Al principio estuvo tan emocional como los jugadores y en un momento que lo pude tener cerca lo invité a bajar un poco las revoluciones, a no estar en el toma y dame con los futbolistas. Los estaba retando mucho y eso también los sacaba a ellos de su tranquilidad. Me parece que tuvo una actuación muy correcta y resolvió bien lo que se le presentó en el juego”.