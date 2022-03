El paso del Rifle Andrade por Deportivo Cali. ¿¡Por qué no se quedó!?

Deportivo Cali enfrentará a un Atlético Nacional que tiene al Rifle Andrade. Momento ideal para recordar su historia en el cuadro verdiblanco.

El jugador que hoy en día luce el dorsal 10 del cuadro verdolaga es hijo de un futbolista campeón con la camiseta verdiblanca (Adolfo Andrade, integrante del título de 1974) y además realizó las divisiones inferiores en el club. La pregunta que siempre surge al respecto es por qué no se quedó en el club y terminó debutando profesionalmente con América. Así es la historia.

Andrés Felipe Andrade en Deportivo Cali

Estuvo un par de años en el club. Entre 2007 y 2008, ya habiendo cumplido la mayoría de edad, esperaba el debut profesional. Eran equipos de Deportivo Cali que en esos años tuvieron como entrenadores del equipo profesional al argentino Omar Labruna, Ricardo Martínez, Néstor Otero y el uruguayo Daniel Carreño, principalmente.

Ninguno de ellos consideró a Andrés Felipe Andrade para Deportivo Cali, pero quizá no solamente por sus condiciones futbolísticas. En 2009, después de debutar con América de Cali, el jugador le dio una entrevista a Héctor Fabio Grueso en Futbolred en la que dijo: “Yo era hincha del Cali y quería debutar allá; pero cuando uno va creciendo se va dando cuenta cómo son las cosas. No se pudo por X o Y motivo. Ahora soy americano a morir”, dijo en su momento.

La historia indica que hubo razones extra deportivas que impidieron el debut profesional del Rifle Andrade con la camiseta de Deportivo Cali. Luego de realizar las divisiones inferiores y al conocer esa situación, él tomó la decisión de irse del club y del país. Pasó a hacer parte del Club Nacional de Football en Uruguay. Allí estuvo un par de meses. Tampoco jugó porque desde el club verdiblanco no se envió su transferencia. Entonces regresó al país y pasó a jugar con América. Allí sí debutó.

Luego jugó en Atlético Huila y Deportes Tolima antes de pasar al fútbol mexicano en el que estuvo en varios equipos. En dicho país dio una entrevista en la que volvió a hablar de sus inicios: “Todas mis inferiores las hice en el Deportivo Cali. Ellos me pagaron totalmente mis estudios; luego me tocó trabajar en la obra para llevar dinero a casa. Mi papá pidió oportunidad con el América”. La tuvo y entonces empezó la carrera que hoy lo tiene en Atlético Nacional.

“Cuando llegué de Uruguay, donde me ayudaron a fortalecerme físicamente, mis papeles todavía eran de Deportivo Cali y ellos no me los querían dar. Entonces a mi papá le tocó presionar. Luego él habló con el profe Umaña para ir a América. Empecé en la Copa y ahora gracias a Dios me ha dado la oportunidad acá arriba. El profe me dice que cuando juegue por fuera colabore más en la marca”, detalló Andrade en el 2009.