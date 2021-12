El enorme elogio de Dudamel a este Deportivo Cali

Deportivo Cali lidera un cuadrangular con Rafael Dudamel al mando y el DT elige darles todos los méritos a los futbolistas que dirige.

Lo ha hecho siempre. Y tras la victoria visitando a Atlético Nacional no fue la excepción. El cuadro verdiblanco se impuso ganando 1-2 en el Atanasio. En rueda de prensa al entrenador le preguntaron si le había sorprendido lo rápido que Deportivo Cali se puso a tiro de la final en la Liga BetPlay II-2021 y la forma en que eliminaron a Atlético Nacional.

La respuesta de Rafael Dudamel con elogio a los futbolistas de Deportivo Cali

“No me puede sorprender. Yo los veo todos los días entrenando, convivo con ellos todos los días en el campo y la concentración. Ver cómo entre ceja y ceja solamente tienen el trofeo de campeón, no me sorprende absolutamente nada. Disfruto. Planifico y ellos ejecutan de una manera fácil y práctica. Se pueden sorprender los que no esperaban esto del Cali. Nosotros que estamos dentro conviviendo día a día, lo que hacemos es disfrutarles con gran placer”, empezó diciendo.

Y agregó: “Cada día van elevando su nivel, quieren más. Ganan y quieren volver a ganar. Son profesionales del fútbol y el profesional del fútbol no conoce otra forma sino compitiendo. Y cuando eres capaz de competir a estos niveles, la victoria está mucho más cercana. Estoy feliz de poder tenerlos. Se los he dicho en la interna: le doy gracias a Dios y a ellos por permitirme liderarles”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel (Dimayor)