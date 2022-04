Dudamel lo confirmó: ¿Qué pasó con Jimmy Congo?

Uno de los grandes ausentes en el clásico por parte de Deportivo Cali fue Jimmy Congo. ¿Por qué? ¡Tiene que ver con una lesión!

Dentro de la rotación que hizo el DT Rafael Dudamel para el partido en la formación titular, llamó la atención que el canterano mediocampista de muy buen rendimiento en los partidos recientes no estuviera ni siquiera convocado. En principio se pensó que tenía que ver con la decisión de darle algo de descanso luego de jugar 7 de los más recientes 8 juegos del equipo, pero no. Va más allá.

La confirmación de Dudamel sobre Jimmy Congo

Lo dijo en la rueda de prensa posterior al 1-1 en el Pascual Guerrero ante América de Cali: “Jimmy Congo terminó con un esguince de tobillo el partido con Corinthians. Está en proceso de recuperación. No sabemos si pueda llegar contra Fortaleza en la Copa BetPlay”, confirmó el DT. Ese partido al que se refiere es el del próximo miércoles en condición de local.

Sobre eso hizo otra confirmación: “A Jimmy Congo no le vamos a apurar en nada y mucho menos viendo el nivel de Enrique Camargo y de Carlos Robles. Hoy Andrés Balanta tuvo pocos pero muy buenos minutos. La competencia interna está linda y no es producto de que ahora no hay presión ni responsabilidad y por eso estamos jugando bien. Es del crecimiento del equipo. Llegó un poco tarde para la Liga, pero ahora hay que hacerlo en Copa BetPlay y en Libertadores. La responsabilidad siempre va a estar. Es nuestra carrera, nuestro prestigio, así que olvídense de eso de que no tenemos presión y ahora sí jugamos bien. Eso no existe”.