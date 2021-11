Dudamel en Deportivo Cali: la idea de juego y “nuestro techo está muy alto”

Desde que Rafael Dudamel arribó a Deportivo Cali, el rendimiento del equipo en cifras mejoró. Jugó la semifinal de la Copa BetPlay y hoy está ad portas de alcanzar la clasificación a cuadrangulares de la Liga.

Son 12 partidos los que dirigió el DT venezolano. Este es el saldo: 6 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Tiene 8 partidos consecutivos sumando puntos en la Liga BetPlay y además 3 victorias al hilo. Ya se garantizó tener posibilidades de clasificación hasta la última fecha. Se trata, sin duda, de una mejoría que ilusiona a la afición verdiblanca.

Así habla Rafael Dudamel de Deportivo Cali

“Siempre hay cosas para mejorar. Nuestro techo está muy alto. Siempre voy a exigirles mucho más y a buscar potenciar individual y colectivamente al equipo. Viene lo más importante del torneo y para ello cada detalle cuenta. Lo importante es la resiliencia que tiene el grupo para entender en qué se tiene que mejorar y cada detalle a corregir. Estar listo al trabajo y abierto a recibir cada sugerencia. De allí continuar evolucionando y construyendo la escuadra cada vez más fuerte”, dijo el DT tras el triunfo en Neiva (0-5 sobre Atlético Huila).

Allí también y pensando en los 3 partidos en los que se buscará la clasificación a cuadrangulares, habló sobre la idea de juego que intenta proponer con esta escuadra. Es un equipo que él no armó pero al que sí le ha ido agregando algunas piezas, con jugadores que vienen de la cantera o que no estaban en el primer lugar de los elegidos por el DT Alfredo Arias.

“El equipo tiene la idea de juego, pero hay que desarrollarla con mayor eficacia. Me voy tranquilo por el resultado porque es amplio. Sería absurdo hablar de cosas por mejorar con un 0-5. Me las quedo, pero internamente mis jugadores saben que amaneceremos para el siguiente entrenamiento y me levantaré con un análisis profundo en el que voy a hacerles ir a por más cada día”.

Rafael Dudamel y el mensaje a su hija, ahora Miss Venezuela