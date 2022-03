3 conclusiones de Rafael Dudamel al momento de Deportivo Cali tras otra derrota. La octava en 11 fechas lo hizo hablar de esta forma.

El DT campeón vigente de la Liga BetPlay atendió a la rueda de prensa posterior a la caída del equipo ante Atlético Bucaramanga (1-0). Fue corta. Respondió 4 preguntas en las que mostró su postura. No mencionó algo sobre alejarse del equipo y en vez de eso habló del trabajo que debe hacerse, la dureza del momento y el respaldo que siente de directivos y jugadores.

Todo lo que dijo Rafael Dudamel en rueda de prensa.

-“Esto es de verdad muy amargo. No dejaremos de insistir en el trabajo, buscando en todo momento que podamos alcanzar esa mejor forma deportiva que no ha sido sencillo. Lo admitimos. Ha sido bravísimo”.

-“Esto tenemos que revertirlo. Hay que darlo vuelta y la mejor forma es con trabajo. Seguiremos de pie, trabajando, confiando en la condición de nuestros jugadores. El lunes tenemos un nuevo partido que hay que afrontarlo con la entereza que corresponde”.

-“Hemos tenido partidos en los que no hemos jugado bien. Desde la interna, sabemos que los resultados adversos nos envolvieron en una inseguridad que no ha permitido que nuestro plantel funcione colectivamente al nivel de sus capacidades. Son muchas razones futbolísticas y muchas emocionales, todo lo que conjuga a un futbolista profesional, pero al verlos todos los días cómo trabajan, no pierdo la ilusión de que este equipo pueda encontrar esa forma deportiva por la que tanto lucha”.

-“No hay excusas. No hemos jugado bien. Asumo toda la responsabilidad y después de ser campeones nos toca vivir estos momentos adversos que han sido demasiado largos para lo que es un equipo con este plantel. Hay que seguir hacia adelante porque dentro de 5 días tendremos un partido contra Nacional. Es importante y hay que afrontarlo con mucha exigencia”.

-“¿Respaldo? Ustedes han visto las manifestaciones. Si yo sintiese que dentro del plantel hubiese alguna grieta, inconformidad, problema o que no se trabajase al nivel que corresponde, no tendría por qué estar acá. Si al conversar con los dirigentes los notara dubitativos o inseguros, tampoco”.

Rueda de prensa de Dudamel tras la caída de Deportivo Cali en Bucaramanga (Dimayor)