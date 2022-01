Dudamel: del “no hay que hacer drama”, al “cachetazo para volver ya”

Después de ser campeón, Deportivo Cali perdió los dos partidos que jugó. ¿Qué dice Rafael Dudamel? El llamado es a la calma y al tener que reaccionar ahora mismo.

Así lo dijo en rueda de prensa. Luego de la caída en Montería con Jaguares, el cuadro verdiblanco cayó en casa ante Deportes Tolima. Sin puntos, está en la parte baja de la tabla de posiciones. Eso lo toma el DT como un llamado de atención importante, sin llegar al punto del desespero. Así lo dijo en rueda de prensa.

Las respuestas de Rafael Dudamel

-“Buscando de fondo lo que vamos viviendo es entender que estos momentos del fútbol son muy amargos porque vamos teniendo adversidades que no son normales en el campeón ni en nuestro equipo. El tener mucha juventud nos hace, en este tipo de etapas, saber que debemos tener paciencia. Hoy hay desatenciones que el semestre pasado no existían. Nosotros somos conscientes de que tenemos que retomar rápidamente el máximo enfoque para que esto no siga ocurriendo. Continuamos con la tranquilidad y la confianza de que estamos en el camino correcto. Ese es haber realizado una planificación de acuerdo a los cortos tiempo que hemos tenido para que los muchachos descansaran un poco. Se han ido jugadores que aportaban una estabilidad por su experiencia y jerarquía. Los estamos reemplazando. En medio del torneo vamos buscando nuestra mejor forma. No hay que hacer drama pero nosotros internamente no pararemos de trabajar y de insistir. Esto va a enderezar y a estabilizar como corresponde”.

-“En la primera línea de volantes hay una huella importantísima que dejaron los futbolistas que ya no están. Hoy es el turno de Balanta, de Robles, de Cabezas, de Congo, de Camargo y a ellos se ha sumado Sebastián Leyton. Requiere de días de trabajo, de partidos jugados juntos para acoplarse. Tiene unas características ofensivas importantes y allí vamos a buscar que se complementen muy bien con uno que tenga un corte más defensivo. Hoy quería, en la adversidad, sumar y mostrar sus credenciales. Creo que estuvo bien. El partido con el marcador abajo nos llevó a no producir mucho volumen de juego y ser muy verticales. Allí no entra en su mejor versión porque no le permite ir sumándose al área. Tiene buen desplazamiento al área rival. Se va a ir adaptando y acoplando a sus compañeros. Nos va a aportar muchísimo. Es cuestión de tiempo para que en este periodo de adaptación logre la mejor sincronía con el resto del grupo”.

-“Ya estamos rodando en esta competencia y los partidos nos van a ir dando la mejor forma. Esto es jugar, recuperar, jugar, recuperar. Mosquera va a ir alcanzando su mejor condición. Va a ser un gran aporte. Jhon Vásquez va alcanzando su completa recuperación. Volverá Preciado al igual que Ángelo. Todo el equipo va a llegar a su mejor versión. Terminamos el año anterior con el título y eso nos produjo un gran desgaste físico y emocional. Hay que recargarse rápido. Terminamos el año vacíos. Este par de resultados adversos nos dan un cachetazo enorme para darnos cuenta que hay que volver ya”.

La rueda de prensa de Rafael Dudamel y Teo Gutiérrez (Dimayor)