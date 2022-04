¿Es para Deportivo Cali? Enigmático mensaje de Hárold Preciado

¿Qué quiere decir Hárold Preciado con el mensaje que publicó en Twitter? Muchos lo interpretan como un mensaje a Deportivo Cali. ¿Será?

Se trata de una foto suya festejando un gol con la camiseta del Club Santos en México y algunos emojis. Está una sonrisa, un teléfono y los corazones verdes y blancos. ¿Algo para el cuadro verdiblanco? Las primeras interacciones que tiene el mensaje así lo entienden. Lo toman como un mensaje para los directivos del cuadro caleño con quienes, recordemos, terminó molesto al momento de su salida del club.

Hárold Preciado en Santos Laguna y sus declaraciones al salir del Cali

Luego del bicampeonato que logró con Deportivo Cali, Hárold Preciado emprendió una nueva experiencia en el exterior. Llegó al fútbol mexicano en el que lleva un par de meses. En ese tiempo suma 12 partidos disputados (10 de la Liga MX y 2 de la Concachampions), con 6 goles anotados. Todos los hizo a nivel local. Rápidamente se ha adaptado a los retos de un club en el que, curiosamente, ya cambió de entrenador. Antes de llegar allí habló en Zona Libre de Humo Radio.

¿Le costó despegarse de Deportivo Cali? “Antes de volver había hablado con el presidente. Le dije que quería volver para salir campeón pero que si llegaba una oferta buena, me dejara salir. Por eso se puso la cláusula de salida en el contrato. Cuando llegó la oferta, no recibí mensajes ni llamadas del presidente a ver cómo era la situación. Entonces, para mí, no le importó si salía del equipo. Fue Karim el que me mandó un mensaje para comunicarse conmigo, pero todo lo manejó mi empresario. Ellos no me mandaron un mensaje para ver cómo era la situación y qué podían hacer para ver si yo podía seguir en el equipo. No hicieron nada de eso. ¿Por qué van a estar molestos? Llegué y se pudo salir campeones. En los 4 años que ellos han estado no había peleado ni una final”.

¿No hubo contrapropuesta para que se quedara en Deportivo Cali? “Si al presidente le interesara que me quedara en el equipo, por lo menos tenía que enviarme un mensaje o llamarme a ver qué estaba pasando. En ningún momento pasó eso. Primero salió a dar entrevistas y no a hablar conmigo. Eso me molestó. Él sabe”.

¿Si lo hubieran llamado, hubiera pensado en seguir? “Todo es de hablarlo. No estaba cerrado a la banda para nada. Uno espera que por lo menos el presidente se comunique con uno para ver si hay interés. Pero si no lo muestran, ¿para qué se va a quedar? A él le molestó porque no le dejo ningún peso al club. ¿Qué peso le voy a dejar si fui campeón en 6 meses y soy campeón 2 veces? De los últimos 20 años en Deportivo Cali, ¿qué jugador le ha dado 2 títulos, 7 millones de dólares y 3 millones por Libertadores? ¡No hay! Ninguno. Ellos estaban esperanzados en coger dinero ahora, pero no entiendo por qué. En la prensa vi que estaba molesto porque no le dejaba un peso al Cali”.