Andrés Colorado habló de su salida de Deportivo Cali. Contó la razón de su partida y evidenció su molestia con esa decisión del club.

Por tercera vez en 3 años, en el cuadro verdiblanco dejaron pasar la opción de compra que tenían por él. Ya era un jugador consolidado. Campeón y convocado a Selección Colombia que, además, quería seguir en el equipo. No fue así. Hoy en día hace parte de Sao Paulo FC en Brasil. Desde allí atendió una entrevista en Primer Toque (Win Sports) en la que contó detalles de esa salida del elenco dirigido por Rafael Dudamel.

Todo lo que dijo Andrés Colorado sobre Deportivo Cali

-“En lo personal hubo muchas cosas que me disgustaron de gran manera. Siento que quizá se pudo haber tratado el tema de otra forma y no esperar a lo último, como siempre, para después poder llegar a concretar algo”.

-“Creo que desde el año pasado se pudo hablar de alguna manera. Como le dije a Nacho Martán (presidente de Cortuluá), al menos hubieran dicho que pagaban en 20 años o hablar de una cifra, algo que no pasó”.

-“La última semana antes de venir a Brasil enviaron una oferta que creo que fue solo por compromiso porque no era una buena oferta para lo que se había hecho el año pasado y lo que individual y grupalmente se logró”.

-“Soy un agradecido con Deportivo Cali porque me dio todo. Me dio la oportunidad de jugar en Primera División, de ser campeón y cumplir el sueño que tenía con mi familia, pero sí hubo cosas que debieron pasar de diferente manera. Guardaba la ilusión de poder seguir, que me compraran, todos lo saben, pero decidieron por otras cosas. Es algo que debo respetar”.

