¿Cómo está todo entre Teo y el jugador al que le dijo “Sentí, papi. Perfume europeo”?

Esa divertida anécdota que protagonizó Teo Gutiérrez con Fausto Grillo en un partido en Argentina tiene otro capítulo. ¿Qué siguió después?

Lo contó el futbolista que fue rival de Teófilo en aquella oportunidad. Hay buena onda entre los dos. La anécdota quedó en eso y después se ha usado para hacer otro sinfín de bromas. Así lo cuenta Fausto Grillo, quien ahora jugará en el fútbol chileno con la camiseta de O’Higgins. En su llegada a dicho país dialogó con el diario AS y recordó esos momentos que vivió con el hoy en día capitán de Deportivo Cali.

Todo lo que ha pasado entre Fausto Grillo y Teo Gutiérrez

Sucedió en 2018 en un partido entre Vélez Sarsfield y Rosario Central. Fueron rivales y se cruzaron en una jugada en el área. “Lo voy a marcar. El de espaldas. Me acerco y le quiero meter un cortito para que entre en el roce y me dice: ‘Sentí, papi. Perfume europeo, papi. Cuando vayas a Europa lo vas a conocer’. Y yo me moría. Esas cosas son graciosas. Me meó todo, de una forma increíble”, le dijo Grillo a TyC Sports en aquella época.

Ahora en AS Chile reveló qué siguió más adelante entre ellos. “Por suerte pude conocer el perfume europeo. Estuve cuatro años en Europa, así que algún perfumito llegamos a conocer”, dijo riéndose el jugador que pasó por Göztepe en Turquía, Trapani en Italia y Volos FC en Grecia.

Y cuando le preguntaron si habló con Teófilo después de esa anécdota, dijo: “Teo me mandó un mensajito cuando yo llegué a Europa. Me dijo: ‘felicitaciones, ahora podrás conocerlo’ y nos reíamos. Eso se viralizó mucho y yo siempre lo tomé con mucho humor. Además, me pasó por picantearla. Sabía que tenía mucho carácter, entonces quise que entrara en el juego y respondió de buena forma. Es lo lindo del folclore del fútbol, que tiene esas cositas lindas”. Así que todo bien entre ellos. Hoy en día uno juega en Deportivo Cali y el otro en O’Higgins. Para el recuerdo dejaron la graciosa anécdota que sigue dando de qué hablar.