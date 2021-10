¡Carta de protesta de Deportivo Cali ante la Comisión Arbitral por lo sucedido en Copa BetPlay!

Tras la caída ante Atlético Nacional y después de las declaraciones de su DT, Rafael Dudamel, en el Atanasio Girardot, Deportivo Cali ha hecho pública su voz de protesta a través de una carta a la Comisión Arbitral.

“La Asociación Deportivo Cali en carta dirigida a la Comisión Arbitral Nacional, sienta su enérgica voz de protesta por los reiterados errores arbitrales que perjudican nuestras legítimas aspiraciones deportivas”.

La carta de Deportivo Cali

“Respetados señores:

De manera enérgica y con total indignación queremos sentar nuestra voz de protesta por los reiterados errores de los árbitros (en los dos partidos) y de los encargados del VAR (en el partido de vuelta) durante la fase semifinal de la Copa Dimayor 2021, que afectaron a Deportivo Cali en su legítima aspiración de llegar a la final, toda vez que, en los dos encuentros, los dos encargados de dirimir justicia incidieron en los respectivos resultados.

En el partido de ida de esta fase semifinal, realizado en el estadio Deportivo Cali, fuimos víctimas de una decisión arbitral, en detrimento de la justicia que debe imperar, ya que el segundo gol de Atlético Nacional fue en evidente fuera de lugar. Lógicamente ese gol espurio incidió en forma decisiva en el resultado del partido.

Para completar, en el partido de vuelta, llevado a cabo ayer, 21 de octubre de 2021, en el estadio Atanasio Girardot, el árbitro Carlos Ortega y el encargado del VAR, señor Nicolás Rodríguez, interfirieron de manera gravísima en el resultado del partido. Los señores Ortega, Rodríguez y demás miembros del VAR, fueron las únicas personas que no vieron la clara mano del defensor de Atlético Nacional, al finalizar el partido. Incluso al término del compromiso el señor Ortega se atrevió a decirle a nuestro Director Técnico que el balón le pegó en la costilla al defensor y no en la mano. Si hubiese sido así, es decir, que el señor Ortega supuestamente no vio la mano, ¿cómo es posible que el señor Rodríguez no lo advirtiera desde el VAR? Por eso concluimos que fueron los únicos que no vieron esta mano tan obvia, que además se acompaña de toda la intencionalidad de ser cometida. No estaba la mano en una posición natural, como se puede apreciar y es obvio, la mano interfiere en una jugada que propiciaba una ocasión manifiesta de gol. Sencillamente increíble, era pena clarísimo. Nos gustaría tener acceso a los audios del VAR en el momento de esa jugada. De otro lado, el minuto 66, tanto el árbitro como los responsables del VAR, omitieron revisar una posible falta contra Hárold Preciado dentro del área, que pudo ser penal a favor de Deportivo Cali.

Y hoy, con sorpresa conocemos que el árbitro del partido del próximo domingo en Rionegro, válido por la Fecha 15 de la Liga entre Águilas Doradas y Deportivo Cali, será el señor Nicolás Gallo, quien de manera increíble nos ha perjudicado en varios partidos, no solo como árbitro, sino en el VAR. Por esta razón les solicitamos que no sea el señor Gallo el árbitro para el partido referido, y sea nombrado otro en su reemplazo.

Todo esto es desconcertante. No se está protestando por un hecho puntual o aislado, sino por una verdadera tendencia, establecida por años, de decisiones arbitrales contrarias a las normas aplicables y perjudiciales para nuestro club. Partiendo de la base de que se obra de buena fe, ¿tal es el grado de negligencia e incompetencia de nuestro arbitraje?

Adjuntamos en fotos y videos las pruebas respectivas de los alevosos y garrafales errores de los árbitros, tanto de los partidos de la fase semifinal de la Copa Dimayor 2021, como de las crasas equivocaciones de los señores Gallo y Rodríguez en contra de Deportivo Cali.

Finalmente, les reiteramos que no estamos pidiendo que nos regalen nada, ni más faltaba, pero sí les pedimos, con todo el respeto que ustedes se merecen, que haya ecuanimidad e imparcialidad.

Esperamos que el trabajo que ustedes lideran, mejore sustancialmente por el bien del fútbol colombiano.

Marco Aurelio Caicedo Jaramillo – Presidente”.