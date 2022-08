Charla con Germán Mera y “sería genial estar con Máyer”

Volvió a manifestar el deseo de volver a Deportivo Cali. Al Carachito Domínguez no le importa si no le pagan. Quiere estar y más en este difícil momento. Ya lo habló con el capitán.

Luego de la caída ante Envigado (0-3), Domínguez se contactó con Germán Mera. Ese día en el que a través de redes sociales una vez más habló del deseo de volver así sea gratis, quiso darle una voz de aliento. Es lo que puede hacer en este momento a la distancia, ya que no se ha logrado su retorno por más que lo ha pedido e incluso hablado con Marco Caicedo, presidente en su momento.

Lo que dijo Carachito Domínguez sobre Deportivo Cali, su deseo y Máyer Candelo

Tiene 35 años, está vigente jugando en la B con Boca Juniors, el año pasado logró el ascenso con Cortuluá y luego de 12 años aspira tener una nueva chance con el cuadro caleño en el que hizo divisiones inferiores y también fue campeón. Hablando para el VBAR (Caracol Radio) se refirió al momento del equipo (último en la Liga BetPlay).

– “Yo lo había manifestado tiempo atrás que quería estar en mi equipo y que quería jugar. Se lo había dicho al presidente Caicedo, que quería volver y vestirme de verdiblanco, más viendo ahora la situación en la que está el equipo y el agradecimiento que tengo con el equipo desde niño. Sería genial vestir la camiseta ahora. No me interesa si me van a pagar o no porque soy hincha, estoy activo y estoy en buen nivel. Me gustaría mucho tener la posibilidad y más con Mayer, con Chusco (Sierra), el profe Nunes, que tuve la oportunidad de trabajar con él cuando estuve con Cheché. Si se da la oportunidad, sería genial para mí y aportar mi granito de arena”.

“El equipo que tiene en este momento Deportivo Cali es muy bueno”

– “Los jugadores que han contratado son demasiado buenos. Con varios he tenido la oportunidad de jugar y también en contra. Se me hace un poco raro porque sé que son buenos jugadores, buenas personas y no sé qué estará pasando. Uno siempre trata de analizar los partidos desde afuera, pero uno no sabe qué está pasando adentro. De pronto uno como jugador de experiencia sabe manejar el camerino y tratar de unir el equipo. Lo hablé con Germán Mera después del partido. Es un gran capitán, un jugador líder. Se lo manifesté. Le dije que quería estar con ellos y que él podía unir el equipo. Es de jerarquía y puede unir y revertir la situación. Es cuestión de unirse y hacerle caso a las indicaciones del cuerpo técnico. El que tienen es inteligente. Es joven y sabe lo que significa estar en Deportivo Cali. Sabe su identidad de juego. Sería genial unir esas dos partes y que el equipo salga a flote”.

– “Máyer tiene la misma mentalidad que tengo yo. Si se dio la oportunidad, sabe que con los jugadores que tiene puede hacer diferencia. Creo que él sabía la condición en la que recibía el equipo y el momento que estaba pasando, tanto deportiva como administrativamente. Él fue con confianza y seguridad. Se rodeó de un cuerpo técnico muy capaz, inteligente. Es cuestión de unir a los futbolistas con el cuerpo técnico para que lo hagan realidad y que el equipo esté mejor”.

– “Jugué con Máyer en Deportivo Cali y en Millonarios. En los dos nos fue muy bien, salimos campeones y más todavía con el cuerpo técnico que tiene. Sería genial tenerlo a él de técnico. Cuando jugábamos lo hacía de manera increíble. Ya se sabía que iba a ser técnico porque dentro del terreno de juego te daba indicaciones y eran las que se tenían que dar. Es mucho más fácil tener un DT que te dé esas indicaciones y más una estrella. Sería genial estar con él ahí, con su cuerpo técnico y los muchachos”.