Atención con Dudamel: rumores, reunión clave y “la gota que rebozó”

Pasó el primer partido de Deportivo Cali en el semestre y sumado al mercado de fichajes, empezaron las versiones sobre la continuidad de Rafael Dudamel.

El día del partido de Sudamericana con Melgar sumó dos temas relevantes: el nivel de juego del equipo que se mantuvo lejos de lo esperado y la negociación para fichar a Ítalo Montaño. Eso último desató una evidente molestia que Rafael Dudamel hizo pública en rueda de prensa. “No ha sido un pedido del cuerpo técnico. Creo que no hay que discutir la condición del futbolista porque no lo conozco. Y creo que son las formas las que terminan, de entrada, ya haciendo que la llegada de un futbolista no sea la más armónica, pero bueno. Son estas las cosas que pasan, que muchas veces te invitan a reflexionar con profundidad”, dijo en rueda de prensa.

La versión sobre el futuro de Rafael Dudamel

Menos de 24 horas después de que el DT dijera eso, aparece esta versión periodística del Petiso Arango: “Se veía venir: tras desgaste hay reunión en camino de Daniel Azcárate, representante de Rafael Dudamel, con directivos de Deportivo Cali. La gota que rebozó fue el nombre Ítalo Montaño. No me extraña que el último DT campeón de los verdes termine yéndose”.

Rafael Dudamel se inquietó por esa determinación de fichar a Ítalo Montaño porque evidenció la toma de decisiones que antes eran consensuadas. En este caso y en un mercado de fichajes en el que Deportivo Cali sumó a Germán Mera y Kevin Salazar y perdió a un futbolista clave como Jhon Vásquez, la expectativa parece que era distinta.

Públicamente Rafael Dudamel ha dicho entender las dificultades económicas que tiene Deportivo Cali para hacer movimientos. Había hablado de sumar a un mediocampista y un delantero. Del lado del Comité Ejecutivo, tras la salida de Jhon Vásquez buscaron cubrir ese lugar con Ítalo Montaño. Ahí va la historia. ¿Terminará en la salida del DT?