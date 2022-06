Andrés Balanta, presentado: el pedido de Pusineri y “soy un 5 clásico a lo Wilmar Barrios”

Empezó la experiencia internacional de Andrés Balanta, el canterano campeón con el cuadro verdiblanco que volverá a ser dirigido por Lucas Pusineri.

Con él se consolidó en la titular del equipo profesional de Deportivo Cali. Ahora volverán a juntarse. El DT tiene su segunda experiencia dirigiendo en Argentina y para ella quiso sumarlo. Fue un pedido exclusivo. En el club confiaron en su criterio. Buscaron al canterano. Ya lo tienen. El futbolista ya hace parte del plantel de Atlético Tucumán en el que lo presentaron en rueda de prensa.

Lo mejor de Andrés Balanta en la presentación en Atlético Tucumán

– “Bendecido y afortunado por esta oportunidad que me da la vida, llegando a un equipo con una hinchada muy pasional. Venir acá hace que mis expectativas como jugador crezcan”.

– “Estaba en la casa y me llamó Lucas Pusineri. Me dijo que si me interesaba le dije que estaría muy dispuesto y con ganas de hacer la operación. Todos saben lo bueno que es venir al fútbol argentino por todo lo que abarca y su historia. Para uno como jugador siempre un paso por acá va a ser muy importante”.

– “Soy un 5 clásico a lo Wilmar Barrios”.

– “Con el profesor siempre he tenido una relación muy profesional, siempre con respeto. Viví agradecido con él. En mis inicios él me tendió la mano y gracias a él tuve continuidad. Viviré agradecido por eso”.

– “Antes de venir uno trata de preguntarle a amigos que están en la Liga. Soy amigo de Willer Ditta y Johan Carbonero, compañeros con los que compartí en Colombia. Me dijeron que este es un club especial, con una cancha que sufren los demás equipos. De puertas para afuera se ve que es un club sólido y correcto. Esas palabras me motivaron a venir”.

#Fútbol ⚽ 👋 ¡Bienvenido, Andrés! 🇨🇴 El mediocampista colombiano se convirtió en el tercer refuerzo de Atlético en este mercado de pases. ¡A romperla!#VamosDecano 💪💙🤍 pic.twitter.com/dOnkxsVJLQ — Atlético Tucumán (@ATOficial) June 22, 2022