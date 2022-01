¡Novena salida confirmada en el Medellín!

Aunque el entrenador Julio Comesaña le aseguró que él estaba en sus planes para el 2022-I, el propio Juan José Aguilar confirmó que no seguirá en el DIM.

“Hace dos meses me dijo (el DT uruguayo) que me iba a tener en cuenta, pero hace unos días me llamaron a decirme que no me presentara (a la pretemporada que inició el 3 de enero)”, contó el defensor.

El zaguero se despidió del Poderoso tras disputar apenas 90 minutos en el 2021-II.

Con el paisa de 21 años, Medellín sumó nueve salidas en esta época de transferencias.

Finalmente, Juan José Aguilar no continuará en el DIM:

"Yo terminé el año entrenando con el equipo, el entrandor hace dos mes me dijo que me iba a tener en cuenta, por mi lado estaba tranquilo, hace más de cinco días me dijeron lo contrario, me dijeron que no me presentará." Juan José Águilar en #AquíEntreNos de @RadioMunera. pic.twitter.com/jAh0wLfymu — Juan Pablo Rúa Jiménez (@JuanPabloRuaJim) January 9, 2022

¿Quién es Juan José Aguilar?

– Fecha y lugar de nacimiento: 10 de octubre del 2000, en Medellín (Antioquia).

– Edad: 21 años.

– Posición: defensor.

– Pierna hábil: derecha.

– Trayectoria: Nova Iguaçu FC (Brasil) y Deportivo Independiente Medellín.

– Palmarés: