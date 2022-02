Independiente Medellín ultima detalles para enfrentar este miércoles a Junior de Barranquilla en lo que será un partido más que especial para el DT Julio Comesaña.

Sin embargo, en la previa a este juego, el estratega uruguayo habló con ‘Blog Deportivo’ sobre lo que pasó en Bogotá en el juego ante La Equidad, en donde luego de la derrota 2-0 salió a la rueda de prensa, pero no dio declaraciones, a modo de protesta por el mal arbitraje de ese día.

+ El extraño caso de Bryan Castrillón en el regreso al Medellín

+ Otra definición de lujo de Germán Cano en Brasil

“Yo pienso que es un tema cultural de nosotros los sudamericanos, en otro lado a veces pasan las cosas y no se le da tanta trascendencia. Somos duros para juzgar, yo cuando no tengo las cosas bien claras, prefiero no hablar. A mí me han dado duro con sanciones y no me han servido para nada”, inició.

Y agregó sobre el arbitraje que “ya ni siquiera el error lo tomamos como algo humano, pero a mí me da la impresión que está listo para legalizar cosas que no son legales y lo hablo en general. Ni a favor, ni en contra”.