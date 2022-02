El extraño caso de Bryan Castrillón en el regreso al Medellín

¿Quién puede explicar qué es lo que pasa con Bryan Castrillón en Independiente Medellín? ¡Es que pasó a no ser ni siquiera suplente ante La Equidad!

Volvió al Poderoso tras destacarse en Deportivo Pereira. Pasó un 2021 en el que fue uno de los futbolistas más relevantes tanto en Liga como en Copa. Con aquel equipo que jugó cuadrangulares y una final, fue titular 35 veces e hizo 13 goles, solo por dar un dato. De ahí la posibilidad del regreso al DIM, con el que sus posibilidades no están siendo las mismas. Para nada.

Pasaron 6 fechas de la Liga BetPlay y nunca fue titular. Apenas suma 104 minutos de acción. En dos juegos no fue tenido en cuenta y en el más reciente (la visita a La Equidad), se quedó afuera hasta del grupo de suplentes. Esa decisión tomada por Julio Comesaña extrañó. Sí estuvo en el grupo de convocados y al final no fue tenido en cuenta para el partido que terminó ganando el local.

Por ahora Bryan Castrillón tiene estos datos de juego en el año: Deportes Tolima (48 minutos), Patriotas (35), Deportivo Cali (10) y Cortuluá (11). Cada vez está jugando menos. Eso sorprende. Pasó de la importancia en Deportivo Pereira a la expectativa constante en el DIM. De momento su segundo ciclo en el equipo lo está viviendo con escaso protagonismo. Trabaja día a día para que la situación cambie.

Bryan Castrillón con la camiseta de Independiente Medellín tiene 44 compromisos disputados. Todavía no marcó. Volvió en busca de ese soñado primer gol y varios más. Por ahora su lucha en el día a día está en el intentar convencer a Julio Comesaña de tener más oportunidades.

